PlayerUnknown's Battlegrounds is meer dan tien miljoen keer verkocht

De Zuid-Koreaanse ontwikkelaar Bluehole maakt bekend dat er meer dan tien miljoen exemplaren van PlayerUnknown's Battlegrounds zijn verkocht. Daarmee behoort de game tot de best verkochte pc-games ooit.

Het nieuwe verkoopaantal is bekendgemaakt in een persbericht en in een tweet. Bluehole merkt in een e-mail ook op dat de game in het afgelopen weekend 970.000 gelijktijdige spelers telde op Steam. Daarmee is het de meest gespeelde game op het platform van Valve. Lange tijd stond Dota 2 op de eerste plek. Eind augustus was PlayerUnknown's Battlegrounds voor het eerst populairder en de game heeft sindsdien een grotere voorsprong genomen op de moba van Valve.

Met tien miljoen verkocht exemplaren kan de game zich scharen onder de best verkochte pc-games ooit. Andere games die vergelijkbaar zijn verkocht volgens Wikipedia zijn bijvoorbeeld Half-Life 2 en Garry's Mod. Er zijn maar een klein aantal pc-games waarvan meer exemplaren zijn verkocht. Minecraft staat bovenaan met 26 miljoen exemplaren.

PlayerUnknown's Battlegrounds is sinds 23 maart te koop via Steam Early Acces. Voor de vroegtijdige game moet 30 euro betaald worden. Al snel groeide de populariteit van het spel, eind juni waren er al vier miljoen exemplaren verkocht. Tijdens de afgelopen gamescom werd er een groot toernooi gespeeld met het spel. De Koreaan Kyo-min Koo wist het singleplayerdeel van het toernooi te winnen en maakte daarbij slechts vier kills.

Tegen het eind van dit jaar komt PUBG ook uit voor de Xbox One. Ook dan zal het nog gaan om een vroegtijdige versie. Microsoft gaat de game zelf op de console uitgeven. Begin 2018 moet de definitieve versie van het spel uitkomen voor de Xbox One. Ook de pc-versie moet tegen die tijd het vroegtijdige stadium zijn ontstegen.

Work in progress-afbeelding van een nieuw woestijnlevel voor PlayerUknown's Battlegrounds