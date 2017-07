PlayerUnknown's Battlegrounds krijgt op 3 augustus first person-servers

PlayerUnknown's Battlegrounds krijgt op 3 augustus speciale servers waarin spelers alleen gebruik kunnen maken van het eerstepersoonsperspectief. Daarnaast komen er drie nieuwe kratten, die allemaal items bevatten die zijn ge´nspireerd op de film Battle Royale.

In de patch notes staat dat de first person-modus eerst naar Europese en Amerikaanse servers komt voor de gamemodi solo en duo. Daarna al het worden uitgebreid naar andere regio's. Vooralsnog is de first-person-functionaliteit niet beschikbaar voor squads. De patch voegt ook een zogeheten FOV slider, waarmee spelers hun field of view kunnen aanpassen. Daarnaast wordt er een nieuw geweer geïntroduceerd.

De patch introduceert ook enkele nieuwe opties voor de uitrusting. Er komen drie nieuwe kratten beschikbaar, die allemaal kleding, uitrusting en cosmetische producten bevatten die zijn geïnspireerd op de film Battle Royale. Twee kratten zijn gratis te openen. De derde is een zogeheten Gamescom Invitational Crate, die alleen kan worden geopend met een sleutel, die voor 2,5 dollar moet worden aangeschaft. Het geld dat hiermee wordt opgehaald, wordt gebruikt om een evenement van de game op Gamescom te organiseren, inclusief prijzengeld en donaties aan goede doelen.

Op dit moment is het in PlayerUnknown's Battlegrounds mogelijk om te wisselen tussen first en third person. In het derdepersoonsperspectief kan de camera worden gecontroleerd zodat er bijvoorbeeld om en over muurtjes heen kan worden gekeken, zonder dat de speler zijn positie hoeft prijs te geven. Dit voordeel verdwijnt bij de nieuwe servers, waardoor het spel moeilijker wordt. Spelers hebben de mogelijkheid om te kiezen voor servers met de first person-gameplay, maar worden daartoe niet gedwongen.

Een voorbeeld van de kleding afkomstig uit de Gamescom Invitational Crate.