Door Joris Jansen, vrijdag 26 mei 2017 12:00, 22 reacties • Feedback

PlayerUnknown's Battlegrounds, een populaire online survival-shooter van modmaker en ontwikkelaar Brendan Green, heeft in april voor de studio Bluehole naar schatting 34 miljoen dollar aan inkomsten gegenereerd.

Volgens onderzoeksbureau SuperData Arcade die de gamemarkt analyseert, staat PlayerUnknown's Battlegrounds daarmee op de zevende plaats van de pc-games die in de maand april het meest hebben opgeleverd. In dit rijtje staat League of Legends bovenaan, gevolgd door Crossfire, New Westward Journey Online II, Dungeon Fighter Online en World of Warcraft. PlayerUnknown's Battlegrounds laat bekende titels als Overwatch en Counter-Strike: Global Offensive achter zich.

PlayerUnknown's Battlegrounds kwam op 23 maart beschikbaar via Steam Early Access, nadat het een aantal weekenden kon worden gespeeld in een gesloten testperiode. De game was binnen drie dagen na de release op Steam goed voor een verkoopopbrengst van 11 miljoen dollar. In de eerste zestien dagen na de introductie op 23 maart werd de game een miljoen keer verkocht. Begin mei waren er twee miljoen exemplaren verkocht. PlayerUnknown's Battlegrounds is al op Steam al geruime tijd de best verkopende titel.

De game valt in het genre van battle royale, waarbij het verkennen en zoeken van schaarse materialen wordt gecombineerd met last man standing-elementen uit multiplayer-shooters. De maker Brendan Green was eerder ook betrokken bij de ontwikkeling van DayZ: Battle Royale, een mod voor Arma 2. Ook was hij betrokken bij H1Z1: King of the Kill. Dit zijn qua concept vergelijkbare survivalgames.

In PlayerUnknown's Battlegrounds worden tot honderd spelers geparachuteerd op een eiland, waar zij zo snel mogelijk wapens en uitrusting moeten vinden en in leven moeten blijven. Gedurende een ronde verkleint het speelveld steeds verder, waardoor de overlevenden zich in een steeds kleiner gebied moeten zien te redden. Het laatste overlevende team of de laatste overgebleven speler wint de ronde.