PlayerUnknown's Battlegrounds passeert Dota 2 in aantal spelers op Steam

PlayerUnknown's Battlegrounds heeft Valves Dota 2 ingehaald als het gaat om spelersaantallen op Steam. Het spel bereikte onlangs meer dan 870.000 spelers op het platform, waardoor het nu op nummer één staat. De populariteit van de titel neemt al langere tijd toe.

Het officiële Twitter-account achter de game maakte het nieuws recentelijk bekend op basis van statistieken van Steam zelf. Daaruit blijkt dat de game 877.844 gelijktijdige spelers telt, terwijl Dota 2 het met 842.919 moet doen. Het gaat bij deze cijfers om het piekaantal aan spelers op Steam. Dota 2 was lange tijd de populairste titel op het platform, maar werd langzamerhand ingehaald door PlayerUnknown's Battlegrounds, oftewel PUBG.

Zo was het spel eind juli de meest gespeelde titel die niet van Valve afkomstig is. Het kon zich toen nog niet met Dota 2 meten, omdat het totale aantal spelers neerkwam op bijna een half miljoen. Daar zijn in twee maanden dus meer dan 300.000 spelers bijgekomen. Hoewel het nog een 'Early Access'-versie van het spel betreft, is de online shooter erg populair. De zogeheten battle royale-game kwam in maart op Steam en is sindsdien meer dan acht miljoen keer verkocht.

In juni zei de ontwikkelaar Bluehole dat hij de Ealy Access-status binnen zes maanden achter zich wil laten. De release moet dan eind dit jaar plaatsvinden. Tijdens de Gamescom bleek dat Microsoft de uitgever van de titel op de Xbox wordt, waarbij het volgens de makers om een 'exclusive' gaat. Of er in de toekomst nog releases op andere consoles bijkomen, wilde Bluehole niet zeggen. Daarvoor zou het nu nog te vroeg zijn.

Bron: Steam