Door Joris Jansen, woensdag 14 juni 2017 07:37, 2 reacties • Feedback

PlayerUnknown's Battlegrounds krijgt een zombiemodus. Dat heeft de maker, Bluehole, bekendgemaakt. Het gaat om een modus waarbij spelers in de huid van zombies kruipen; de zombies worden niet aangestuurd door de ai.

Bluehole maakte het nieuws bekend in een tweet, waarin een korte clip is te zien met een eerste blik op wat zombieanimaties. In de video is onder andere een groep zombies te zien, zien we hoe zombies een aantal menselijke spelers verschalken en zien we een speler een Kalasjnikov tegen een zombie gebruiken. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe zombiemodus in PlayerUnknown's Battlegrounds verschijnt.

De zombiemodus zal een aparte gamemodus worden. Het idee voor de introductie van zombies ontstond toen een aantal streamers hun kijkers uitnodigden met een ronde van PlayerUnknown's Battlegrounds mee te doen en net te doen alsof ze zombies waren. Vier streamers speelden de rol van overlevenden, terwijl de rest zich voordeed als zombie. De zombies konden geen vuurwapens of uitrusting gebruiken, ze konden enkele vanaf korte afstand aanvallen.

Er worden meer nieuwe toevoegingen in PlayerUnknown's Battlegrounds geïntroduceerd. Maandag maakte Brendan Green van ontwikkelaar Bluehole bekend dat er op termijn een systeem wordt toegevoegd waardoor spelers met hun personages kunnen klimmen en over obstakels en door ramen kunnen springen. Wanneer dit wordt geïntroduceerd is nog onbekend.

PlayerUnknown's Battlegrounds is een zogenaamde battle royale-game, waarin spelers met 100 tegelijk op een groot onbewoond eiland gedropt worden en ervoor moeten zorgen dat alleen hun team, bestaande uit maximaal 4 spelers, overleeft. Het is in de matches zaak om zo snel mogelijk wapens bij elkaar te sprokkelen en te zorgen dat spelers niet buiten de almaar krimpende speelzone komen. De game geniet momenteel veel populariteit.