Op het moment dat dit artikel online staat, is de E3-week net begonnen en zit iedereen klaar voor het laatste nieuws over aankomende games. Dat weerhoudt ons er echter niet van om nog even wat games die we in de afgelopen periode hebben gespeeld met je te delen. De oogst van deze lente bestaat onder andere uit twee nieuwe vechtspellen en het op Twitch inmiddels mateloos populaire PlayerUnknown's Battlegrounds. Op de redactie is zelfs een pc ingericht als dedicated Battlegrounds-station, waar de redactieleden beurtelings een poging op wagen. Late we dus maar met die game beginnen.

PlayerUnknown's Battlegrounds

Als je begint aan een wedstrijd in PlayerUnknown's Battlegrounds, sta je met tientallen anderen te wachten op een kapotgeschoten vliegveld. Iedereen springt wat rond, wachtend tot het aantal deelnemers richting de 100 gaat. Als het zover is, zie je opeens een militair transportvliegtuig, op weg naar twee kleine eilanden die samen zo'n 8 bij 8 km groot zijn. Je blijkt aan boord te zitten van het vliegtuig, op weg naar de twee eilanden die samen de Battleground uit de titel van de game vormen. Dikke kans dat je inmiddels wat Russisch gebral in je headset hoort. Kennelijk komen daar de meeste spelers op de Europese servers vandaan. Gelukkig hoor je daar niets meer van zodra je besloten hebt om uit het vliegtuig te springen.

Titel PlayerUnknown's Battlegrounds Platform Windows Ontwikkelaar Bluehole

Dat is ook precies het moment waarop de game spannend wordt. Vanaf dan zijn de andere 99 spelers je vijanden en is het ieder voor zich, al had je vooraf aan kunnen geven dat je als duo of kwartet wilt spelen. Dat laatste kan geen kwaad, want het gevaar kan in PlayerUnknown's Battleground van alle kanten komen, dus het is geen luxe om wat extra ogen te hebben.

Je kunt kiezen op welk moment je uit het vliegtuig springt, en daarmee dus ook waar je aan je parachute op de grond zult komen. De afdaling kun je sterk beïnvloeden. Je kunt kiezen wanneer je de parachute uitklapt en tijdens de vlucht kun je bijsturen. Waar je landt is van groot belang. Je wilt vlakbij een huis landen, want daar liggen spullen verborgen die je nodig zult hebben. Als je springt heb je alleen maar wat kleding aan je lijf, maar je wilt een helm, een vest, granaten en vooral wapens en munitie. Dat willen andere spelers uiteraard ook, dus het is zaak om sneller bij een huis te zijn dan de spelers die tegelijk met jou uit het vliegtuig sprongen. Dat is dus de eerste keuze die je moet maken: wanneer spring ik? Zodra het kan? Of wacht je even, zodat je wat verder boven het eiland bent?

Het is een van de goed doordachte aspecten die ontwikkelaar Brendan Greene - beter bekend onder zijn alias PlayerUnknown - in de game heeft verwerkt. De spelwereld is in elke wedstrijd hetzelfde. Er zijn steeds dezelfde twee eilanden, met dezelfde bergen, bomen, akkers, boerderijen, fabrieken, kerken en huizen. Het vliegtuig waaruit je springt vliegt bij elke wedstrijd echter vanuit een andere richting naar de eilanden toe. Je weet dus niet welke huizen in de baan van het vliegtuig zullen liggen, en kunt dus niet vooraf de plek uitkiezen waar je zou willen landen. Pas als het vliegtuig boven de eilanden komt, kun je die keuze maken, in de hoop dat andere spelers niet hetzelfde huis op het oog hebben.

Nog leuker is dat de spelwereld tijdens een wedstrijd steeds kleiner wordt. Zodra je bent geland, verschijnt op de kaart van de spelwereld een grote witte cirkel. Mocht je buiten de cirkel zijn geland, dan krijg je een paar minuten om alsnog binnen de cirkel te komen, want buiten de cirkel trekt een muur van elektriciteit op naar de rand. Alleen binnen de cirkel blijf je in leven, daarbuiten word je door het spel geëlektrocuteerd. De cirkel wordt door de game ongeveer elke vijf minuten een stukje kleiner gemaakt. Op die manier dwingt de game af dat overgebleven spelers steeds minder kans hebben om elkaar te ontlopen.

De eerste cirkel duikt op als alle spelers zijn geland. De cirkel beslaat ruwweg driekwart van de kaart. Er zijn dus direct delen van de kaart die buiten de veilige zone vallen. Hoewel de game je vijf minuten geeft om binnen de cirkel komen, zit de druk er meteen goed op. Het mooie is dat de cirkel bij elke wedstrijd over een ander deel van de eilanden valt. Als je uit het vliegtuig springt, heb je geen idee waar het middelpunt van de cirkel zich zal bevinden. Doordat de aanvliegroute steeds anders is en de cirkel steeds anders wordt geplaatst, kun je nooit goed anticiperen op wat er komen gaat, en dat is precies goed. Het maakt dat je een beetje geluk moet hebben en dat spelervaring er bij de start van een wedstrijd weinig toe doet. Die ervaring speelt pas een rol nadat je bent geland.

Er zijn ook wat minder ingrijpende aspecten die bijdragen aan de spanning en vooral aan de afwisseling in de game. Zo wordt er om de paar minuten een bombardement uitgevoerd. Dat wordt vooraf aangekondigd, en je ziet aan een rode cirkel op je kaart waar de bommen zullen vallen. Daar kun je zelf lelijk door worden verrast, maar het kan ook vijandige spelers uit de tent lokken. Daarnaast wordt er af en toe een krat met wapens gedropt. Wie een beetje oplet, ziet een vliegtuig overkomen en het krat langzaam aan een parachute naar beneden dalen. Je wilt de wapens uit het krat uiteraard hebben, maar weet dat alle andere spelers er ook op uit zijn. Het wordt dus druk rond dat krat.

Hiermee zorgt Greene ervoor dat wat in de opzet een vrij saaie game lijkt, toch behoorlijk spannend is. De game dwingt spelers om in beweging te blijven, op zoek naar wapens, upgrades, munitie, bescherming en eventueel voertuigen. Campen kan, als je toevallig op of vlakbij een centrale positie binnen de cirkel landt. Je hebt dan echter veel geduld nodig en moet wachten op spelers die jouw kant op komen. De kans is daarbij echter groot dat andere spelers beter zijn uitgerust dan jij, zodat je alsnog het loodje legt. Bovendien is er het gevaar van de bombardementen, zijn er de verlokkingen van de droppings en mis je alle spullen in andere gebouwen als je op dezelfde plek blijft wachten..

De game is niet alleen spannend door de wetenschap dat de finale gegarandeerd zenuwslopend is. Het is net zo goed de wetenschap dat je 99 tegenstanders hebt en er dus overal gevaar kan dreigen, ook als je over lege en uitgestrekte akkers en velden sluipt, loopt, rent of rijdt. Achter elke hoek schuilt gevaar, hoe leeg de wereld soms ook lijkt. Tijdens een van onze eerste potjes eindigden we als dertiende, waarbij de speler die ons uiteindelijk uitschakelde de eerste tegenstander was die we tegenkwamen. Je kunt echter net zo makkelijk met verschillende spelers rond hetzelfde huis landen en dus direct moeten vechten - of rennen voor je leven.

PlayerUnknown's Battlegrounds heeft op dit moment de 'Early Access'-status op Steam en is dus nog niet officieel uit. Dat is maar goed ook, hoe leuk en vooral ook spannend het spel al mag zijn. Er valt namelijk nog genoeg aan te merken op de game. Greene en zijn studio Bluehole maken gebruik van Unreal Engine 4, dus aan de ondergrond ligt het niet. Toch draait de game moeizaam. We speelden op een systeem met een Core i7-5960X en 1080Ti-videokaart, en nog steeds wilden textures maar langzaam laden, zelfs in de kleine lobby waar je wacht tot de 100 spelers bij elkaar zijn verzameld. Ook in de spelwereld zelf heeft de game er last van. Er treden ook regelmatig freezes op, waarbij het beeld een seconde stil blijft staan. Er valt dus nog wel wat te optimaliseren voor Bluehole.

Verder verloopt de interactie met de vele voorwerpen in de game niet direct soepel.Het oppakken van wapens, munitie en kleding, het openen van deuren en vooral het instappen in voertuigen voelt nooit echt intuïtief. Er is meer van dergelijk klein ongemak. Zo zijn er muurtjes waar je fysiek gezien makkelijk overheen zou moeten kunnen springen, maar waar je achter blijft haken. Het gaat vooral fout bij ramen waar je doorheen wilt schieten. Waar je vizier aangeeft dat je langs het houtwerk schiet, wil een kogel nog weleens in het kozijn eindigen. Vrij belangrijk voor een game als Battlegrounds, waarin elke kogel het verschil tussen leven en dood kan betekenen.

Ook de inventaris is nog niet echt gebruiksvriendelijk. Het plaatsen van upgrades op wapens, het wisselen van voorwerpen in je rugzak, en vooral het vergelijken van de eigenschappen van de verschillende wapens die je tegenkomt, mag allemaal nog wel wat gebruiksvriendelijker. Dat het allemaal nog niet heel soepel werkt, kan natuurlijk bij een game die 'Early Access' is. Daar is de fase precies voor bedoeld: veel mensen laten spelen, feedback krijgen en die gebruiken om tot een beter eindresultaat te komen. Alleen is het dan jammer dat Bluehole ook in deze fase al 30 euro vraagt voor deze game, die op zich erg leuk is, maar wat gameplay betreft ook een beetje beperkt. Meer dan die ene map en die ene spelvorm is er namelijk niet.

Conclusie

Hoe populair PlayerUnknown's Battlegrounds momenteel ook is, het is een game die niet voor iedereen is weggelegd. Je moet de lol in kunnen zien van een game waarin je mogelijkerwijs erg weinig meemaakt, waarin je rond rent zonder andere spelers tegen te komen, tot je door een onzichtbare sniper wordt uitgeschakeld. Dat brengt ons meteen bij het grootste gemis aan de game: een killcam, zodat je kunt zien hoe je aan je einde bent gekomen. Als je eenmaal bent gesneuveld, wil je niets liever dan weten waar je belager zich bevond en van hoe ver hij je te grazen heeft genomen. Toch hebben we - ondanks de technische tekortkomingen en de wat hoge prijs - erg veel lol gehad aan PlayerUnknown's Battlegrounds. De game is misschien wat beperkt, maar ook superspannend voor wie het benodigde geduld op kan brengen.