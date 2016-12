Door Jurian Ubachs, donderdag 22 december 2016 07:18, 65 reacties • Feedback

We plaatsten enkele dagen geleden de recensie van Oculus Touch, de set controllers die sinds kort voor de Rift verkrijgbaar zijn. We willen hier echter wat uitgebreider stilstaan bij de leukste game die we speelden voor de combinatie van de Rift en Touch: Superhot VR. Helemaal nieuw is de game niet, Superhot is al langer op de markt. Het is een stijlvolle en lastige game, een shooter waarin rust net zo belangrijk is als actie. De crux van de game is dat je tegenstanders stilstaan zolang jij dat ook doet, en pas gaan bewegen zodra jij beweegt. Het maakt de game veel tactischer dan je gewend bent. Op die manier moet je golf na golf tegenstanders zien te overleven. Word je geraakt, dan ben je direct dood en zul je het hoofdstuk opnieuw moeten spelen. Wil je het einde van het hoofdstuk halen, dan dien je dus alle waves in één run te overleven, zonder te worden geraakt.

Titel Superhot VR Platform Windows met Oculus Rift en Oculus Touch Ontwikkelaar Superhot Team

Die opzet is precies hetzelfde gebleven in Superhot VR. Het opvallende uiterlijk ook. Je krijgt nog steeds geheel witte levels voorgeschoteld; kleine arena's, vaak niet meer dan één enkele kamer. Het gaat ook niet om de omgeving, maar om de uitdaging, om de puzzel die je krijgt voorgeschoteld. Je krijgt steeds één of meer vijanden op je afgestuurd. Volledig rode, menselijke figuren die van glas lijken. Ze komen langzaam op je af en je kunt die snelheid dus beïnvloeden door zelf stil te staan.

Dat is hoe de makers Superhot vertaald hebben naar de Oculus. Het systeem trackt de beweging van je hoofd en je handen. Hou je die stil, dan staan ook je tegenstanders stil. De uitdaging is dat je uiteraard uiteindelijk zult moeten bewegen om je tegenstanders uit te schakelen. Dat is precies waar het in de game om draait: je hebt wat tijd om na te denken en die heb je hard nodig ook. De rode mannen komen steeds in een andere samenstelling, uit een andere richting en met andere wapens op je af. Het lijkt futiel, maar dat is het niet. Het maakt nogal uit of een tegenstander ongewapend vlakbij is, of op tien meter afstand staat met een pistool. Of met een mes, of een werpster.

Zorg voor een strijdplan

Het maakt dat je eigenlijk bij elke confrontatie een strijdplan klaar moet hebben. Zeker bij de confrontaties tegen het einde van elk hoofdstuk kan het geen kwaad om ze al een keer gespeeld te hebben, zodat je weet wie waar vandaan komt en hoe je de aanvallen kunt pareren. Vooral omdat je eigen mogelijkheden beperkt zijn en je weinig kansen krijgt. Je hebt weinig kogels - en soms zelfs helemaal geen. Dan ben je op je vuisten aangewezen, of op wat er in de omgeving te vinden is. In die situatie dien je een asbak naar één van je glazen tegenstanders te werpen en daarna in één vloeiende beweging zijn wapen op te vangen om meteen daarna de rest van de rode mannen neer te schieten. Tot je kogels op zijn en je moet switchen naar werpsterren of je vuisten. Dat is ongeveer de gameplay. Soms krijg je extra wapens toebedeeld, soms niet. Dat wisselt per confrontatie. Als je een confrontatie over moet doen, is de tweede poging echter exact hetzelfde. Je kunt dus een strategie verzinnen en hem fijnslijpen als je meerdere pogingen nodig hebt. De kracht van de game is dat je in rap tempo een flinke hoeveelheid uitdagingen voorgeschoteld krijgt, die steeds een net iets andere aanpak vergen. De gameplay zelf is niet zozeer snel, maar de opvolging van levels wel. De laadtijden zijn kort, zodat je toch steeds bezig bent.

Superhot VR.

Het leuke van de vr-variant is dat de game uitstekend geschikt blijkt te zijn voor deze manier van spelen. Ontwijken, bukken, wegduiken, het kan opeens allemaal en dat blijkt ook uitstekend te passen bij de game. Juist doordat je de tijd kunt vertragen en zelfs stilzetten, voelt de game aan als The Matrix, veel meer dan de vele andere shooters die er voor vr zijn. Daar draagt de surrealistische omgeving echter ook aan bij. Dat bukken en wegduiken gaat geheel intuïtief. De tijd vertraag je door je handen in de lucht te steken. Het is ook precies waar de meerwaarde van de Touch-controllers boven de controllers van de Vive tot uiting komt: pak een wapen op - of beter; vang een wapen dat door de lucht zweeft nadat je een tegenstander uitgeschakeld hebt - door met je middelvinger de onderste van de twee triggerknoppen in te drukken. Daarna kun je schieten door met je wijsvinger de bovenste trigger in te drukken. Juist die dubbele handeling - het vangen en vasthouden met middelvinger, ringvinger en pink, naast het schieten met je wijsvinger - maakt de actie met de Touch-controller geloofwaardiger dan bij de Vive-controller. Al geldt dat uiteraard niet enkel voor Superhot VR.

Conclusie

Superhot VR biedt een stevige uitdaging in ruim tien verschillende hoofdstukken. Die zijn keurig opgebouwd. Binnen elk hoofdstuk is er een opbouw van makkelijk naar moeilijk, maar binnen de opeenvolgende hoofdstukken wordt het ook steeds moeilijker. Confrontaties worden steeds meer een puzzel, een scenario waarin je een volgorde van handelingen moet zien te vinden, en waarbij je enkel kans maakt als je die handelingen foutloos weet uit te voeren. Lukt dat niet, dan dien je het hele hoofdstuk dus opnieuw te spelen. Frustrerend, maar op een goede manier, en dus erg leuk.