maandag 1 mei 2017

De vr-shooter Superhot VR komt binnen niet al te lange tijd naar de HTC Vive, zo maken de ontwikkelaars in een teaser bekend. De shooter werd vorig jaar als exclusieve Oculus Rift-titel uitgebracht, al lieten de makers al weten dat de exclusiviteit tijdelijk was.

Details geeft het Poolse SuperHot Team niet in zijn tweet, maar aan het logo is te zien dat het om de Vive-release van de shooter gaat. Superhot VR is een opvallende, abstract vormgegeven shooter met kleine arena's, waarbinnen de speler zich met een of meer vijanden ziet geconfronteerd: volledig rode figuren die van glas lijken. Tegenstanders staan stil zolang de speler dat ook doet, ze gaan pas bewegen als de speler beweegt. Dat resulteert in tactische gameplay. Tweakers gaf het spel een 8 in zijn round-up van vr-games.

De game werd in juni 2016 aangekondigd en kwam eind vorig jaar beschikbaar met ondersteuning voor de Oculus Touch-controller. Voorheen was Superhot al in een non-vr-versie beschikbaar. Gebruikers geven op Reddit en Twitter aan het spel al via Revive op hun HTC Vive gespeeld te hebben; deze software maakt het mogelijk om games die enkel beschikbaar zijn via het Oculus Rift-platform, te spelen op de HTC Vive.