Een Nederlandse studente heeft als onderdeel van een bachelorafstudeeronderzoek een wiskundig model ontwikkeld waarmee opvallende gedragsveranderingen waar te nemen zijn bij Twitteraccounts om zo te achterhalen of de accounts gehackt zijn.

Het algoritme van Meike Nauta, studente Business & IT aan de Universiteit Twente, analyseert zes eigenschappen van tweets: de taal, het tijdstip van verzending, het apparaat waarmee het bericht is verzonden, de aanwezigheid van een link, het domein van die link, de frequentie en of het een retweet betreft.

Bij de analyse vergelijkt het model de eigenschappen met die van de situatie toen er zeker nog geen sprake was van een hack. Elke eigenschap krijgt zo een score waarvan het totaal met een juistheid van 99 procent aan kan geven of er sprake is van een hack. Nauta wil haar model presenteren aan Twitter in de hoop dat het bedrijf dit gaat gebruiken.

"Het doel van het model is vooral dat het heel veel schade kan voorkomen voor Twitteraars. Als je binnen 24 uur een gehackt account ontdekt, dan kun je volgens de literatuur het aantal slachtoffers met 70 procent verminderen. Want dan worden die tweets met malafide links snel verwijderd, waardoor niet nog meer mensen de dupe worden", vertelt ze. Volgens haar is het model ook toe te passen op andere sociale media, zoals Facebook.