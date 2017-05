Door Joris Jansen, maandag 1 mei 2017 17:51, 8 reacties • Feedback

Samsung heeft van het Zuid-Koreaanse Ministerie van Land, Infrastructuur en Transport toestemming gekregen om een zelfrijdende auto te testen op de openbare weg. Dat meldt de Engelstalige Koreaanse krant The Korea Herald.

Het gaat om een auto van het merk Hyundai die gebruik maakt van vele sensoren, camera's, computermodules, kunstmatige intelligentie en een deep learning-technologie. Deze auto, die nog in ontwikkeling is, zou daarmee goede zelfrijdende eigenschappen moeten hebben, ook in slecht weer. Meer is nog niet bekend over de auto van Samsung.

De Zuid-Koreaanse overheid heeft recent zo'n twintig vergunningen gegeven voor testprojecten van zelfrijdende auto's. Volgens het ministerie is dit een gevolg van een minder strakke regelgeving met de bedoeling om de groei van deze industrie te bevorderen. De minder strenge regels zorgen ervoor dat er niet langer twee passagiers maar slechts één verplicht hoeft mee te rijden in de zelfrijdende auto. Ook zou het nu mogelijk zijn om auto's zonder stuur en pedalen te maken.

In 2015 maakte Samsung bekend dat het een nieuw team aan het opzetten was om te werken aan technologieën voor zelfrijdende auto's. Het team zou vooral werken aan de verschillende componenten voor een zelfrijdende auto, in plaats van dat ze zich richtten op het bouwen van volledig voertuig. De ontwikkeling zou zich vooral richten op in-car entertainment, satellietnavigatie en technologieën voor autonoom rijden. Hiermee hoopt Samsung een nieuwe winstgevende divisie op te zetten.

Eerder deze maand kreeg Apple ook al een vergunning voor het testen van zelfrijdende auto's in de Amerikaanse staat Californië. Het gaat hier om een Lexus RX450h, die recent is gezien door een Twitteraar. Volgens Bloomberg zou deze auto onder andere een lidar-systeem hebben, twee radars en een aantal camera's.