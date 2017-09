Samsung krijgt toestemming voor testen zelfrijdende auto's in VS

Samsung heeft van het Department of Motor Vehicles in de Amerikaanse staat CaliforniŽ toestemming gekregen om zelfrijdende auto's te testen. Onder meer Apple en Googles zusterbedrijf Waymo hebben eveneens zo'n toestemming.

De overheidsinstantie bevestigt de toestemming met het toevoegen van Samsung op de openbaar beschikbare lijst van bedrijven die zelfrijdende auto's mogen testen in Californië. Met die toestemming mag Samsung zelfontwikkelde zelfrijdende auto's de openbare weg op sturen en is het testen niet beperkt tot eigen terrein. Het bedrijf mag in thuisland Zuid-Korea testen uitvoeren met een Hyundai-auto.

Het is onbekend wat Samsung precies wil bereiken met tests van zelfrijdende auto's. In een statement tegen Reuters zegt de Zuid-Koreaanse fabrikant dat het geen autofabrikant wil worden, maar dat het werkt aan een 'slimmere, veiligere toekomst voor vervoer'.

In 2015 maakte Samsung bekend dat het een nieuw team aan het opzetten was om te werken aan technologieën voor zelfrijdende auto's. Het team zou vooral werken aan de verschillende componenten voor een zelfrijdende auto, in plaats van dat ze zich richtten op het bouwen van volledig voertuig. De ontwikkeling zou zich vooral richten op in-car entertainment, satellietnavigatie en technologieën voor autonoom rijden. Hiermee hoopt Samsung een nieuwe winstgevende divisie op te zetten.

Samsung is mede-eigenaar van RSM, een autofabrikant die in Zuid-Korea auto's uitbrengt onder de merknaam Samsung. De belangrijkste eigenaar van RSM is het Franse Renault, dat meer dan tweederde van het bedrijf in handen heeft.