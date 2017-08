Lenovo introduceert Yoga 920 met 4k-scherm met smalle randen

Lenovo heeft de Yoga 920 met 13,9"-scherm en Yoga 720 met 12,5"-scherm aangekondigd. De Yoga 920 is het high-endmodel van de twee, met een 4k-scherm met smalle randen. Ook is er de nieuwe Miix 520-convertible met los te koppelen toetsenbord.

De Yoga 920 heeft een omklapbaar scherm met een diagonaal van 13,9" maar door de smalle schermranden van 5mm zou de 2-in-1 minder groot moeten lijken dan dat formaat doet vermoeden. Het bedrijf levert versies met 4k-schermen, maar er komen ook modellen met 1080p-scherm. Wat processor betreft is er de Core i7-8550U-quadcore van de nieuwe Kaby Lake-generatie. Gebruikers van de 2-in-1 kunnen Cortana bevragen, ook al staan ze tot aan vier meter van het apparaat vandaan. De dikte is 13,95mm en het gewicht bedraagt 1,37 kilogram. Een Active Pen 2-stylus voor 4096 drukgevoeligheidsniveaus is los verkrijgbaar.

De Yoga 920 komt half november in een reguliere versie met adviesprijs van 1899 euro, in een Vibes-uitvoering met Gorilla Glass voor 1799 euro en in Star Wars Special Edition Yoga 920 Rebel Alliance- en Star Wars Special Edition Yoga 920 Galactic Empire-versies voor 1899 euro. Ze komen in december 2017 beschikbaar.

De Yoga 720 is een bescheidener model met 12,5"-scherm en fullhd-resolutie. De dikte is 15,75mm en het gewicht 1,15 kilogram. Optioneel levert Lenovo een Active Pen en vingerafdruklezer. De prijs is nog onbekend.

Tenslotte presenteert Lenovo de Miix 520, die geen omklapbaar scherm maar een los te koppelen toetsenbord heeft. De convertible heeft een 1080p-scherm en Lenovo levert het model met Core i7-quadcores van 15W, tot aan 16GB ddr4 en maximaal 1TB pci-e ssd-opslag. Het gewicht is 1,26 kilogram en de dikte is, inclusief toetsenbord 15,9mm. Optioneel is de WorldView Camera, waarmee 3d-scans van objecten te maken zijn. Lenovo start de levering in november voor een vanafprijs van 899 euro en een Active Pen is daarbij inbegrepen.