Yoga heeft de Yoga A12 aangekondigd: een 2-in-1-laptop met een toetsenbord zonder fysieke knoppen. De laptop lijkt daarmee op de Yoga Book, alleen draait de A12 Android, wordt deze niet met een stylus geleverd en beschikt deze over een groter scherm.

De Lenovo Yoga A12 heeft een 12,1"-scherm, waar de Yoga Book een 10,1"-scherm heeft. De resolutie van de A12 maakt Lenovo nog niet bekend: het bedrijf heeft het over een niet nader omschreven 'hd'-scherm. In de behuizing is een Intel Atom x5-soc aanwezig, samen met 2GB ram en 32GB werkgeheugen. Dat is de helft van de hoeveelheden die het bedrijf bij de Yoga Book gebruikt.

Waar de Yoga Book met zowel Windows als Android geleverd wordt, komt de A12 alleen beschikbaar met Android. Aanwezig is wel het platte aanraakgevoelige toetsenbord, dat Lenovo Halo noemt, dat niet over fysieke knoppen beschikt maar wel haptische feedback geeft.

Dit toetsenbord is 360 graden om te klappen om de laptop in tabletmodus te kunnen gebruiken. De accuduur van het apparaat ligt volgens de fabrikant rond de 13 uur, al is niet bekend bij welk scenario dit is gemeten. De Yoga A12 komt in het grijs en roze beschikbaar voor 299 dollar. Omgerekend en met btw is dat 336 euro.