Door Arnoud Wokke, maandag 6 februari 2017 07:46, 14 reacties • Feedback

Het Amerikaanse bedrijf Cyanogen, die voorheen de Android-variant Cyanogen OS maakte en de servers beheerde voor CyanogenMod, heeft zijn naam waarschijnlijk veranderd in Andrasta. Dat zou blijken uit een verwijderde tweet van de directeur van Cyanogen.

De directeur twitterde enkele foto's van een ongeluk met een auto voor de deur van het bedrijf. Op de ingang die aan de zijkant van de foto te zien is, staat het logo van Andrasta waar voorheen Cyanogen Inc stond, merkte Android Police op. De site tekent aan dat het al een maand lang had gehoord van de nieuwe naam, maar wachtte op bevestiging.

Het bedrijf heeft een website, waarop het niet uitlegt wat het bedrijf maakt of aanbiedt, maar alleen bedrijven staan gemeld die vermoedelijk hebben geïnvesteerd, waaronder chipmaker Qualcomm en Chinese dienstenaanbieder Tencent.

Het is voor het eerst dat het voormalige Cyanogen Inc van zich laat horen na het stoppen met de Android-uitgave in december. Cyanogen trok de stekker uit zijn eigen Android-uitgave Cyanogen OS, dat onder meer op smartphones van het Britse Wileyfox staat en uit 's werelds populairste alternatieve Android-custom rom CyanogenMod is ontstaan. Dat project is verder gegaan onder de naam LineageOS.