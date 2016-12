Door Julian Huijbregts, vrijdag 30 december 2016 09:56, 35 reacties • Feedback

Smartphonemaker Wileyfox gaat een update pushen naar zijn toestellen die op dit moment op Cyanogen OS draaien. Middels de update krijgen de telefoons een 'verbeterde' en 'puurdere' Android-versie. De fabrikant is genoodzaakt een ander OS te kiezen omdat Cyanogen is gestopt.

Welke Android-versie de Wileyfox-toestellen precies krijgen is niet duidelijk. In een verklaring aan Android Central zegt het bedrijf dat het gaat om 'verbeterde' en 'puurdere' versie van het besturingssysteem. Wileyfox raadt gebruikers aan om de update die naar de toestellen wordt gepusht te accepteren, zodat ze updates blijven ontvangen in de toekomst.

Als Wileyfox de nieuwe Android-versie succesvol heeft gepusht naar de bestaande toestellen, wil het merk eraan gaan werken om al zijn modellen van Android 7.0 te voorzien. Dat zou nog in het eerste kwartaal van volgend jaar moeten gebeuren.

Wileyfox begon vorig jaar met het verkopen van zijn smartphones. Het Britse bedrijf had een samenwerking met Cyanogen en levert zijn toestellen met Cyanogen OS. De ontwikkeling van dat besturingssysteem is door de makers onlangs gestaakt. Om telefoons nog van updates te kunnen voorzien is Wileyfox daardoor genoodzaakt om een andere Android-uitgave te kiezen.