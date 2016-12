Door Sander van Voorst, vrijdag 30 december 2016 17:07, 1 reactie • Feedback

De Britse smartphonemaker Wileyfox komt met een nieuw toestel in de Swift-serie: de Swift 2X. De telefoon verscheen vrijdag in verschillende webwinkels en een woordvoerder van het bedrijf bevestigde tegenover Tweakers dat de telefoon inmiddels beschikbaar is.

Het toestel lijkt in veel opzichten op de in november geïntroduceerde Swift2 Plus-telefoon. Zo beschikken ze beide over een zestienmegapixelcamera aan de achterkant, 32GB opslag, een octacore Qualcomm Snapdragon 430-soc met kloksnelheid van 1,4GHz en 3GB aan lpddr3-geheugen. Het opslaggeheugen is uit te breiden met een micro-sd-kaartje.

Het verschil met de Plus-versie is op de eerste plaats te zien bij het scherm. Waar de oudere variant een 5"-lcd met een resolutie van 1280x720 pixels heeft, beschikt de 2X over een 5,2"-lcd met een hogere resolutie van 1920x1080 pixels. Doordat het toestel iets groter is, is er ruimte voor een accu met meer capaciteit. Dit model verruilt de 2700mAh-accu dan ook voor een 3000mAh-exemplaar.

Wileyfox bracht eerder een X-variant van zijn Spark-toestel uit, die eveneens over een groter scherm beschikte. De nieuwe Swift 2X kost 259 euro en er zijn twee varianten beschikbaar: blauw en goud. Het Plus-toestel had bij de introductie een prijs van 239 euro. Voor de Swift 2 was dat 199 euro.

Wileyfox maakte recentelijk bekend dat het zijn toestellen van een andere en 'puurdere' Android-versie gaat voorzien, nu het naar een andere versie moet door het stoppen van Cyanogen. Telefoons die nu verkocht worden zijn nog van Cyanogen OS voorzien, maar met een over-the-air-update krijgen ze binnenkort het nieuwe besturingssysteem. De fabrikant wil in het eerste kwartaal van volgend jaar Android 7.0 op al zijn toestellen hebben draaien.