Door Mark Hendrikman, zaterdag 31 december 2016 10:57

Zotac heeft een Nvidia GeForce GTX 1080-model onthuld dat ontworpen is voor mini-itx-pc's. De kaart heeft alle outputs van een reference-model en de kloksnelheid ligt wat hoger dan bij de standaardontwerpen van Nvidia.

De Zotac GeForce GTX 1080 Mini heeft een lengte van 17 centimeter, wat ruwweg 10 centimeter minder is dan de lengte van bijvoorbeeld de Founders Edition van dezelfde videokaart. De GTX 1080 Mini is gemaakt van een door Zotac nieuw ontworpen pcb. Ook de koeling moest opnieuw ontworpen worden en bestaat uit twee ventilatoren en minstens drie heatpipes. Ook is er een backplate aanwezig. De kaart heeft een vermogen van 180 Watt, wat een koelsysteem vereist dat wel langer is dan de printplaat.

Onder de motorkap heeft Zotac geen concessies hoeven te maken om de kaart kleiner te krijgen. De kaart heeft dezelfde gp104-gpu die ook te vinden is in andere versies van de GTX 1080, compleet met 2560 streamprocessors, 160 texture units en 64 rop's. Ook de volledige hoeveelheid werkgeheugen is aanwezig: 8GB gddr5x. De gpu heeft standaard een snelheid van 1620MHz en dat stijgt tot 1759MHz in boost-modus. Dat is een hogere kloksnelheid dan de referentiemodellen van Nvidia. Die hebben snelheden van respectievelijk 1607 en 1733MHz.

Wat betreft de outputs is de kaart gelijk aan de referentiemodellen: drie DisplayPort 1.4-aansluitingen, een hdmi 2.0b-poort en een dual-link-dvi-connectie. Aan de binnenkant zit een enkele aansluiting voor een achtpins-pci-e-stekker.

Volgens Anandtech gaat Zotac de kaart tentoonstellen bij de CES-beurs, begin januari in Las Vegas. Op dit moment maakt het bedrijf niet bekend hoeveel de kaart gaat kosten en wanneer deze precies beschikbaar zal zijn. Nu is alleen duidelijk dat de GTX 1080 Mini ergens in 2017 moet verschijnen.

In dezelfde adem kondigt Zotac ook een externe dockingstation voor videokaarten en ene nieuwe mini-pc aan. Van deze twee apparaten maakt het bedrijf alleen veel minder bekend. De dockingstation moet via Thunderbolt 3 op computers aansluiten en heeft verder een pci-e x16-slot, drie usb 3.0-poorten en een usb 3.0-poort met Quick Charge. De mini-pc heeft een Kaby Lake Core i7 en een Nvidia GeForce-gpu aan boord. Die bekendmakingen komen van onder andere Tom's Hardware. Ook deze hardware moet tentoongesteld worden op CES.