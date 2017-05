Door Emile Witteman, woensdag 31 mei 2017 20:01, 5 reacties • Feedback

Zotac heeft op Computex twee behuizingen gepresenteerd waarmee pci-e-kaarten met behulp van Thunderbolt 3 aangesloten kunnen worden. Een van deze behuizingen richt zich specifiek op videokaarten, de andere is kleiner en heeft minder capaciteit voor high-end kaarten.

De Zotac Thunderbolt 3 External Box is vormgegeven als de computers in de Zbox-lijn. Aan de binnenkant is er een pci-e-slot te vinden die genoeg ruimte biedt voor een dubbelbrede videokaart, aldus TechPowerUp. In de lengte is minder ruimte; een kaart die langer is dan 17cm past er niet in. Ook kan de ingebouwde voeding niet meer dan 120W leveren en heeft die geen extra pci-e-connectors voor een videokaart. De External Box heeft verder een m.2-slot en vier usb 3.0-aansluitingen.

Zotac heeft zijn External Graphics Dock al eerder gepresenteerd. Deze uit aluminium vervaardigde dock beschikt over een pci-e 3.0-slot en vier usb 3.0-poorten, waarvan een een output van 2A kan leveren om een telefoon vlot op te kunnen laden. Bovendien heeft hij een extra Thunderbolt 3-aansluiting, waarmee meer apparaten aangesloten kan worden.

De Graphics dock is voorzien van een 400W-voeding, waarmee een ingebouwde videokaart met de twee 6+2-pins pci-e-aansluitingen van stroom voorzien kan worden. Videokaarten kunnen maximaal 22cm lang zijn. Hij wordt gekoeld met een 140mm-ventilator aan de voorkant en een 120mm-ventilator aan de achterkant.

Zotac heeft eerder aangegeven dat de External Graphics Dock in het tweede kwartaal van 2017 uit zou komen. Wanneer de External Box uitkomt en welke prijzen de apparaten krijgen, is nog niet bekend.