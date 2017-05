Door Arnoud Wokke, woensdag 31 mei 2017 20:01, 46 reacties • Feedback

Submitter: RevellNL

Het Nederlandse bedrijf 123inkt mag huismerkcartridges van HP blijven verkopen. Het Hof in Den Haag bepaalde dat het patent van HP op cartridges ongeldig is en daarmee heeft 123inkt ook in hoger beroep gewonnen van het Amerikaanse bedrijf.

Het Hof zei volgens 123inkt dat het patent geen nieuwe uitvinding betreft en daarom geen bescherming geniet. Daardoor mogen bedrijven huismerkcartridges verkopen voor de printers van de Amerikaanse fabrikant. Het Hof gaat mee in een eerder oordeel van de rechtbank, die tot hetzelfde oordeel kwam.

Het Gerechtshof in Den Haag deed de uitspraak een week geleden, maar die is desondanks nog niet publiekelijk beschikbaar. HP en 123inkt kregen het vorig jaar tijdens de zaak nog aan de stok, toen de fabrikant een update uitbracht die huismerkcartridges onklaar maakte. Daarop volgde snel een update die de wijziging terugdraaide. Eind vorig jaar verloor 123inkt wel een zaak tegen Samsung en moest toen toners terughalen.