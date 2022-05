Test Aankoop eist 150 euro per klant van HP wegens blokkade huismerkcartridges

De Belgische consumentenorganisatie Test Aankoop eist met consumentenorganisaties uit vier andere landen dat eigenaren van HP-printers 150 euro schadevergoeding per printer van HP krijgen. De zaak draait om huismerkcartridges die HP blokkeert.

In de ingebrekestelling eisen de consumentenorganisaties van HP dat het bedrijf stopt met het softwarematig blokkeren van generieke inktcartridges. Daarnaast willen de organisaties dat HP de schadevergoeding betaalt aan eigenaars van HP-printers die door het installeren van een update geen huismerkinktcartridges meer kunnen gebruiken. Mocht HP hier niet mee akkoord gaan, dan wil Test Aankoop een groepsvordering starten bij de rechtbank.

Test Aankoop noemt HP's firmware-updates 'pure geplande veroudering' en noemt die 'illegaal en onverantwoordelijk'. De consumentenorganisatie claimt dat de updates niet alleen 'financiële schade' bij klanten veroorzaakt, maar dat deze ook zorgt voor meer elektronisch afval. Naast Test Aankoop doen consumentenorganisaties uit Brazilië, Italië, Spanje en Portugal mee aan de ingebrekestelling.

In het bericht wijzen de consumentenorganisaties erop dat HP in de Verenigde Staten onlangs akkoord ging met een schadevergoeding van 1,5 miljoen dollar voor Amerikaanse consumenten. Dit zou omgerekend per klant neerkomen op zo'n 83 tot 125 euro. Ook kreeg HP in november 2020 een boete van tien miljoen euro van een Italiaanse mededingingsautoriteit vanwege het blokkeren van huismerkcartridges.

HP begon in 2016 met de firmware-updates die bij bepaalde printers ervoor zorgt dat deze geen huismerkcartridges meer accepteren. Gebruikers zien bij het gebruiken van een niet-HP-cartridge een melding die bijvoorbeeld aangeeft dat cartridges mogelijk zijn beschadigd. De gebruiker moet de cartridge vervangen voor HP's eigen cartridges voor de printer het weer doet. HP-printers hebben sinds 2016 ook stickers op de doos die aangeven dat cartridges zonder HP-chips mogelijk niet zullen werken.

Een Nederlandse rechtbank zei anderhalf jaar geleden dat HP in 2016 onrechtmatig handelde toen het bedrijf die huismerkcartridges blokkeerde. HP zou klanten onjuist en gebrekkig hebben geïnformeerd over de oorzaak en oplossing van de cartridgeproblemen. HP werkt aan technieken om huismerkcartridges bij goedkopere printers te kunnen blokkeren, maar belooft dat duurdere printers nog wel goedkopere cartridges kunnen gebruiken.