HP werkt aan technieken om huismerkcartridges te blokkeren bij goedkope printers

HP werkt aan nieuwe technieken om huismerkcartridges te blokkeren bij goedkope printers. Dat heeft de fabrikant laten weten. Duurdere printers zouden wel de mogelijkheid houden om goedkopere cartridges te gebruiken.

De printerfabrikant gaat 'diverse technieken ontwikkelen' om huismerkcartridges te blokkeren, schrijven diverse media waaronder Bloomberg op basis van een bijeenkomst van HP met analisten. Daardoor wil HP meer verdienen aan printerdiensten, zoals Instant Ink. Daarbij levert de fabrikant gebruikers cartridges in ruil voor een maandelijks te betalen abonnement, dat meer kost naarmate gebruikers meer printen.

De strategie daarbij is om printers aan te bieden tegen gereduceerde prijs die alleen werken met HP-cartridges, terwijl duurdere printers ook werken met huismerkcartridges. Daarbij verdient de fabrikant meer geld met de hardware.

Het is onbekend welke technieken HP precies ontwikkelt om huismerkcartridges te blokkeren. De aankondiging is geen ommezwaai. De fabrikant blokkeerde dit voorjaar al huismerkcartridges op 25 van zijn printers. Het is niet voor het eerst dat HP huismerkcartridges blokkeert met een firmware-update. Datzelfde gebeurde in 2016, maar deze werd daarna door de fabrikant zelf teruggedraaid na klachten van gebruikers. Sinds december 2016 zit er op de doos van HP-printers een sticker waarop staat dat 'cartridges zonder HP-chip mogelijk niet werken en dat cartridges die vandaag werken, in de toekomst mogelijk niet meer functioneren'.