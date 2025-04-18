HP-printabonnement Instant Ink wordt twintig procent duurder

HP heeft de prijzen van het Instant Ink-printabonnement verhoogd. Het goedkoopste abonnement stijgt met dertig cent per maand, het duurste met vier euro. Het abonnement dat HP zelf aanraadt voor thuisgebruik stijgt met een euro van zeven naar acht euro per maand.

HP heeft de nieuwe prijzen op zijn website staan. Het is niet duidelijk per wanneer die prijzen exact zijn verhoogd, maar volgens tweakers die dat opmerkten, gebeurde dat recent. In de Wayback Machine is te zien dat de prijzen in ieder geval een maand geleden nog lager lagen.

Het goedkoopste abonnement, waarbij gebruikers tien pagina's per maand kunnen printen, stijgt van 1,49 euro per maand naar 1,79 euro. Het abonnement dat HP zelf aanraadt voor thuisgebruik, voor maximaal honderd pagina's per maand, gaat van zeven euro per maand naar acht euro. HP zegt niet waarom de prijzen stijgen.

Instant Ink is een printabonnement waarbij HP cartridges automatisch opstuurt naar gebruikers als ze een bepaald aantal pagina's hebben geprint. Gebruikers betalen dan niet per cartridge, maar per maand. Als gebruikers meer printen, betalen ze minder geld per geprinte pagina. HP stopte in 2020 al met een gratis versie van het abonnement. Dat abonnement werd vorig jaar al verhoogd van 0,99 euro per maand naar 1,49 euro. In de afgelopen jaren bracht HP ook het aantal abonnementen terug.

Abonnement Oude prijs per maand Nieuwe prijs per maand
Tot 10 pagina's 1,49 euro 1,79 euro
Tot 50 pagina's 4,99 euro 5,49 euro
Tot 100 pagina's 6,99 euro 7,99 euro
Tot 300 pagina's 13,99 euro 15,99 euro
Tot 700 pagina's 27,99 euro 31,99 euro

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 18-04-2025 08:06
211 • submitter: wcduck

18-04-2025 • 08:06

211

Submitter: wcduck

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Reacties (211)

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MartZuid 18 april 2025 11:46
Het is niet duidelijk per wanneer die prijzen exact zijn verhoogd
Op 30 maart en met ingang van 30 april
HP zegt niet waarom de prijzen stijgen
Vanwege stijgende kosten en om de hoge kwaliteit van de dienstverlening te kunnen blijven garanderen

Ik heb hier een mail van hen over gehad

[Reactie gewijzigd door MartZuid op 18 april 2025 11:49]

koelpasta @MartZuid18 april 2025 18:42
Vanwege stijgende kosten en om de hoge kwaliteit van de dienstverlening te kunnen blijven garanderen
Hoge kwaliteit van welke dienstverlening? Dat ze een cartridge naar je opsturen? Dat ze een abbo afdwingen terwijl je er geen nodig hebt? Wat, precies, doen ze voor je? En welke stijgende kosten heb je het over? Die inkt cartridges die ze voor centen produceren?
Sietse Vliegen @koelpasta19 april 2025 21:40
Het wordt steeds moeilijker voor HP om third party inktpatronen te blokkeren, dus moet de prijs omhoog,
DJ Henk @MartZuid19 april 2025 09:18
Vanwege stijgende kosten en om de hoge kwaliteit van de dienstverlening te kunnen blijven garanderen
Dat is zo'n leeg statement dat ze net zo goed geen reden hadden kunnen geven.
jimh307 @MartZuid19 april 2025 23:45
Onder elke print die van mijn bedrijf komt staat onder in kleine letters: consider the environment.

We hebben allemaal schermen ter beschikking van je phone tot je gameconsole en heel veel mail is makkelijk online te lezen dan dit op papier moet. Dit is een reden dat ik het BYOD (bring your own device) principe omarm. Het laat een zo klein mogelijke voetafdruk achter.

Heel veel prints zijn niet noodzakelijk en voor de afdrukken die wel noodzakelijk zijn is zo'n abonnement makkelijk, niet ideaal. Je wilt wel de hoeveel prints hebben waarvoor je betaald en dit is stiekem een manier om wel te printen. Soms kan het inderdaad niet anders, maar het te printen werk kan met 50% minder.

Ik vind het soms wel misleidend.
johnkessels87 18 april 2025 08:09
Een achterhaald businessmodel als je het mij vraagt. Print media voor thuis als abonnement - misschien nog voor de oudere digibeten?
toxict @johnkessels8718 april 2025 08:50
Je wil niet weten hoeveel mijn 2 tiener jongens moeten printen voor schoolopdrachten.
Daarom ben ik erg blij dat ik begin van Covid een Canon kleurenlaser heb gehaald.
Toners zijn idd duurder, maar.... je print er vele malen meer mee en de inkt droogt niet uit of wordt niet voor doorspuiten van kanaaltjes gebruikt.
Dus aan het eind ben je hetzelfde of goedkoper uit, zonder al dat gezeik van continue lege cartridges.
MindBender @toxict18 april 2025 10:34
Precies dit dus. En je kunt hem nieuw kopen, maar er zijn ook goedkopere alternatieven.

Gebruikte, professionele kleurenlaserprinters hebben voor bedrijven weinig waarde en zijn dus volop goedkoop te vinden op onder andere Marktplaats. Ze zijn robuust gebouwd, om lang mee te gaan en kunnen gerepareerd worden als ze ooit stuk gaan. Machines die gemaakt zijn voor 10.000 afdrukken per maand, hebben bij jouw thuis het eeuwige leven. Dubbelzijdig afdrukken, op A4, A3 en A5; Ik zou niet meer anders willen. Ik heb zelfs eBay nog afgeschuimd voor de niet- en perforatoropties.

Zoek er eentje die oud genoeg is om goedkoop te zijn, maar niet oud genoeg om versleten te zijn. Tot 500.000 afdrukken op de teller zijn geen probleem. Let op de tellerstanden van de optische drum/belt (OPC) en developers. Als je er eentje uitkiest die PostScript ondersteunt, heeft hij eeuwige ondersteuning op zo'n beetje elk OS.

En het mooiste is: Supplies zijn op eBay en Marktplaats spotgoedkoop, omdat veel bedrijven ze 'over' hebben, wegens overstap op andere machines.
n4m3l355 @MindBender18 april 2025 11:19
Het probleem is dat de meeste mensen er niet bij stil staan dat er goedkopere alternatieven zijn. Die gaan voor wat bekend is of wat geadviseerd wordt. HP heeft ondanks alles nog steeds een sterke naam en zorgen actief ervoor dat de huisma geen namaak inkt koopt.

Adverteren voor tech is niet iets wat veel gebeurd, kijk voor de grap bij Canon daar zul je geen prijs per pagina zien in vergelijk met. Voor mij is dat best wel een gemiste kans.
rko4u @n4m3l35518 april 2025 12:09
De goedkope HP deskjets verschrikkelijk. Als je een keer iets te lang niets print, kan je schoonmaken en cartridges vervangen, maar de strepen blijven.
Olaf van der Spek @MindBender18 april 2025 11:46
Gebruikte, professionele kleurenlaserprinters hebben voor bedrijven weinig waarde
Waarom hebben die voor bedrijven weinig waarde?
TD-er @Olaf van der Spek18 april 2025 12:07
Die zijn na X jaar afgeschreven en dan koopt (of leaset) men nieuwe.
Zo heb ik ooit (> 10 jaar geleden) ook een hele mooie Ricoh AP2610N gekocht voor 60 euro met een 2e toner erbij die nog steeds in de doos zit.
Zo'n toner gaat ongeveer 15'000 pagina's mee.
Prima A3 laserprinter.

Enige probleem met die 'oude' printers is dat Windows Update de drivers niet meer heeft en ze zijn ook niet meer online te vinden (behalve op sites waar je je afvraagt wat er nog meer in zit)
Dus ik share de printer elke keer via Windows als ik een nieuwe PC moet installeren om die drivers automatisch over te nemen.

Mijn ouders hebben hetzelfde gedaan. Die hebben een enorme HP Laserjet 4si staan. Ding heeft meer dan een miljoen pagina's op de teller staan en mijn moeder print ook erg veel omdat ze elk jaar de Spelweek organiseert en al die boekjes print.
MindBender @Olaf van der Spek19 april 2025 10:15
Dat heb ik eerlijk gezegd ook nooit begrepen, maar misschien heb ik bovengemiddeld veel waardering voor dit mooie type machines.
Muncher @MindBender18 april 2025 10:46
Wat een goede tip dit! Bedankt!

Wat voor printer heb je zelf gekocht? Dan heb ik een beetje een beeld bij wat ik kan gaan zoeken.
MindBender @Muncher19 april 2025 10:06
Ik heb een paar jaar geleden een Ricoh MP C3003 gekocht, voor ik meen 400 Euro. Die zullen de meeste hier te groot vinden, en ik mijn kantoortje zie je hem ook wel te staan, maar voor mij weegt dat op tegen de voordelen: Naar hartelust printer tegen de laagst mogelijke kosten. Als je wat zoekopdrachten op eBay en Marktplaats uitzet, komen toners soms voor rond de 20 Euro langs. En de machine doet het altijd; Na een tijdje begrijp je de welbekende printer-haat bij anderen niet eens meer. Dubbelzijdig scannen met ingebouwde OCR vanuit een sheetfeeder, in PDF naar NAS of e-mail. De service manuals heb ik erbij, dus reparatie of onderhoud zijn geen probleem. En met PostScript, heb je printer-ondersteuning voor het leven.

Voor deze machine, had ik een Brother HL4000CN. Ook een professionele kleurenlaser maar dan meer in het formaat wat mensen acceptabel vinden. Daarvoor had ik een Canon CLBP 360PS, en daarvoor een Magicolor. Ik heb ook nog even een colorphaser thermal wax printer gehad; Mooie afdrukken, maar ook veel nadelen.
Cerberus_tm @MindBender19 april 2025 09:45
Ik heb kort geleden nog gekeken, maar het waren ofwel grote bakbeesten, ofwel ze waren niet goedkoop, op Marktplaats.
MindBender @Cerberus_tm19 april 2025 10:10
Ik heb met mijn huidige printer voor het eerst voor een vloer-staande printer gekozen. Maar alle kleurenlaser daarvoor waren toch echt desktop types; Zie mijn vorige antwoord. Dus ze zijn er echt wel.
Alle 3 gebruikt gekocht en alle 3 nog elk gemiddeld 10 jaar gebruikt.
Cerberus_tm @MindBender21 april 2025 05:36
Desktop, ja; maar nog steeds een stuk groter dan een zwart-witlaser?
MindBender @Cerberus_tm21 april 2025 10:05
Dat een laserprinter die in 4 kleuren afdrukt, groter is dan eentje die maar in 1 kleur afdrukt, lijkt me evident.

En als hij goedkoop in aanschaf moet zijn, èn in kleur moet afdrukken, èn compact moet zijn, ga je op andere vlakken inleveren. Prijs per afdruk bijvoorbeeld. Je krijgt dan bijvoorbeeld sterk geïntegreerde cartridges, met weinig toner erin.

Ergens zul je bereid moeten zijn een compromis te sluiten. Ander bestaat het product niet, of is het te duur (ook een compromis).
Cerberus_tm @MindBender21 april 2025 22:24
Ik geef alleen de nadelen aan van een kleurenlaserprinter; toen ik zelf kort geleden ging kijken, viel het me tegen.
finsdefis @toxict18 april 2025 09:22
De school van onze zoon en dochter heeft het initiatief genomen leerlingen 100 blz per jaar gratis tegoed te geven. Mooi verhaal eromheen over kansengelijkheid. Ook wel terecht vind ik. Voor kleurenprintjes bij de creatieve vakken wil er vaak wel een docent meehelpen.

Misschien iets voor de ouderraad? Dat scheelt weer een toner of abonnement ;)
toxict @finsdefis18 april 2025 09:24
Printer staat er al. Toners zitten erin. Ben er blij mee. Niet alleen kids printen ermee. Deze oudere digibeet/GEN-X gebruikt 'm ook. Scan er ook mee. Moet soms iets uitprinten, handtekening zetten, scannen en versturen. Dat soort zaken. Lijkt wel of mensen heel hard hun best doen om GEEN printer in huis te hoeven hebben. Ik daarentegen wil juist wel een multifunctional thuis.
SuperflipNL @toxict18 april 2025 10:18
Met de meeste PDF applicaties kan je ook een getekende handtekening 'inscannen/digitaliseren' en dus digitaal je bestand ondertekenen. Hoef je niet eerst te printen en weer te gaan scannen.
Mawlana @SuperflipNL18 april 2025 10:51
En toch zijn er nog organisaties die een “natte” handtekening willen. Dus je zal de documenten moeten printen, ondertekenen en afgeven/opsturen. Voor het afgeven/opsturen nog even scannen uiteraard voor de eigen administratie. :+
willieverhoef @Mawlana18 april 2025 11:27
Een natte handtekening zou je dus ook niet moeten scannen.
Mawlana @willieverhoef18 april 2025 11:34
Na het ondertekenen (en drogen :P) sla ik altijd een kopietje (scan) op in m’n eigen administratie. Dat is toch normaal?
wooha @willieverhoef18 april 2025 14:44
Volgens de definitie niet. Toch heb ik weleens meegemaakt dat het digitaal plaatsen van een gescande handtekening in een PDF niet werd geaccepteerd, maar vervolgens een PDF scan van een PDF afdruk met natte handtekening werd geadviseerd en geaccepteerd. Ze noemden dat ook een natte handtekening.
danmark_ori @toxict18 april 2025 11:42
Steekt hand op: yup, hier zo iemand die jaren geleden al de printer (HP DeskJet 500, onverwoestbaar) de deur uitgedaan heeft. Weggegeven. Want: afnemende hoeveelheden print * en uitdrogende cartridges. Waar is al dat afdrukken goed voor? Wat gebeurt er met al dat papier nadat het bedrukt (lees: vervuild) is? Of ligt het resultaat inmiddels al op de vuilstort?

Ik zie de noodzaak van al dat papier niet meer zo. * We hebben toch digitaal?
RebelwaClue @danmark_ori18 april 2025 21:22
Ik heb collega's die printen veel van hun mails uit, leest makkelijker vinden ze.
En wij maar stomme inktjet printers (gelukkig geen HP) ondersteunen voor dit soort dinosaurussen.
Gubbel @toxict18 april 2025 11:39
Ik heb 15 jaar geleden een 2e-hands zwart-wit laser printer gekocht voor 150 euro en heb nog nooit de toner vervangen. Inkjet zou verboden moeten worden

[Reactie gewijzigd door Gubbel op 19 april 2025 22:05]

nvaert1986 @Gubbel18 april 2025 16:01
Hier idem. Had in 2012 een nieuwe Brother All-In-One laserprinter gekocht en die heeft het tot 2025 uitgehouden (13 jaar dus). Uiteindelijk was de toner bijna leeg (er zat nog een 2% in, maar het begon al waziger te worden) en toen hebben de wieltjes van de printer die het papier doorvoeren van de onderste la het begeven. Repareren was duurder dan nieuw, dus heb recentelijk weer een nieuwe Brother printer gekocht van zo'n 150 euro. Deze gaat hopelijk weer 10 - 15 jaar mee.
Snow_King @toxict18 april 2025 13:03
Precies dat. Genoeg te printen. 1x geld (400 euro ofzo?) uitgegeven aan een kleine Laser printer + scanner van Lexmark. Werkt hier al jaren naar behoren.

Airprint, scannen naar e-mail, printen vanaf USB, werkt allemaal. Vrouwlief kan als het nodig is een retourlabel voor een pakketje printen, kinderen voor school en ik waar nodig voor het werk of andere prive zaken.

Nee, ik vind het een prima investering over 5 jaar heen.
AutCha @toxict18 april 2025 13:17
Zelfde hier, maar ben na ongeveer 13.000 prints van mijn Samsung kleurenlaser printer overgestapt op een Epson inkt-tank. Hetzelfde prijsniveau als een laserprinter en valt me niet tegen. Erg goedkoop in gebruik, en met extra functies als scannen, kopiëren en automatisch dubbelzijdig.

Epson laat zien dat inkt heel goedkoop kan zijn (~35 euro voor alle kleuren) en wil je nog goedkoper, dan haal je huismerk of zelfs voor onder een tientje bij de Action en kan je weer 5000 pagina's vooruit. Zelfs het papier waar je het op print is duurder.
magician2000 @toxict19 april 2025 00:19
Toner is vele malen duurder, zeker weten. Je print er vele malen meer mee, is absoluut niet waar als je oplet wat je koopt voor een inktprinter. Zeker de nieuwe printers met inktank die je simpel bij kunt vullen zijn veel goedkoper in het gebruik. Ook omdat je op een gegeven moment mogelijk nog drums, fuser en belt moet gaan vervangen.

Daarnaast is het kostenplaatje qua printen ook nog heel verschillend per model printer. Eenvoudig gezegd, hoe duurder de printer, hoe goekoper de prints. Dit is eigenlijk al zo'n 20 jaar of meer het geval.

Het opdrogen van inkt kan een probleem zijn, maar eigenlijk niet als je regelmatig (1x per week) print.
ro4sho @toxict20 april 2025 07:04
Dat is interessant, waarvoor moeten ze precies dingen printen dan? Bij ons gaan de meeste dingen online.
PageFault @johnkessels8718 april 2025 08:14
Bestaan er echt particulieren die dit afnemen? Kan ik mij echt niet voorstellen, al niet toen deze klucht begon.
SMGGM @PageFault18 april 2025 08:46
Ik heb het wel al aan mensen zitten aanraden. €1,50/maand voor iemand die zeer sporadisch wat moet afdrukken en dan geen gedoe wil met inkt patronen vind ik niet overdreven duur als je gaat bekijken dat een standaard zwart inktpatroon al €13 kost en een combi kleur + zwart €26.
De instant inkt optie is misschien duurder, maar het is geen gezeik meer. Heb het daarom al enkele kennissen (vooral mensen die minder met IT begaan zijn die in dat "goedkoopste abo" terecht komen) aangeraden en in de meeste gevallen gingen ze er wel op in.

Persoonlijk neem ik het niet omdat ik simpelweg geen printer heb. Mijn laatste printer (HP LasterJet 4 toen gekregen met 5 toners erbij) stierf 5 jaar geleden na 20 jaar dienst. Als ik al eens iets moet afdrukken (een paar keer per jaar), dan print ik het wel af via het werk.
Scriptkid @SMGGM18 april 2025 09:09
Hoe werkt dat met uitdrogen van inkt en de koppen.?

Krijg je dan gratis nieuwe print koppen etc want dat zal allemaal niet inbegrepen zijn wel?
_JGC_ @Scriptkid18 april 2025 09:46
Je krijgt 3 jaar garantie op je printer bij het aangaan van zo'n abonnement. Vervolgens betaal je steeds meer voor je abonnement.

Ik heb het 2 jaar geleden wel geactiveerd, qua abonnementsprijzen was het vergelijkbaar met elk jaar een set nieuwe inktpatronen. Waar ik toen geen rekening mee had gehouden waren de forse prijsverhogingen steeds. Wel waren de eerste 6 maanden gratis, maar die inkt kon je ook al gebruiken zonder abonnement, die inkt zat nml bij je printer.

Wat betreft deze prijzen, ik heb 21 maart een mailtje gehad dat per 21 april de prijs voor 25 pagina's naar 3,49 per maand gaat. Dat was 2,99 per maand.

Is het duur? Jazeker. Maar een set 963XL cartridges is 140 euro, een set 963 cartridges is 90 euro. Daarmee doe je 1000 pagina's zwart of 700 pagina's kleur. De XL cartridges doen het dubbele, maar zijn uitgedroogd voordat ze leeg zijn. Conclusie is gewoon dat linksom of rechtsom je bij HP heel duur uit bent. Mijn volgende printer wordt waarschijnlijk geen HP printer weer.
Scriptkid @_JGC_18 april 2025 10:05
Wat 140 euro voor minder dan 4000 pagina's.

Ik betaal 180 euro tonerset voor 30000-40000 pagina's met mijn laser xerox.
_JGC_ @Scriptkid18 april 2025 10:26
Doet die Xerox ook kleur? En was dat een printer van 170 euro? Hoeveel ruimte neemt dat ding in?
De goedkoopste multifunctionele Xerox kleurenlaser is 283,50 en doet 1500 pagina's met 309 euro aan toners. of 3500 pagina's met 440 euro aan toners.

Met dergelijke pagina aantallen heb je het over grote bedrijfsmachines van een paar duizend euro.
Scriptkid @_JGC_18 april 2025 15:16
Ja doet kleur,

Klein desktop maat, zitten 4 toner units in elke unit doet +- 8000 paginas
P_Tingen @_JGC_18 april 2025 12:17
Pff, hallo zeg. Voor de cartridges dus al €230 samen. Dat is letterlijk meer dan wat ik voor mijn uitvoering: Brother HL-L3230CDW kleuren laserjet betaald heb, die twee jaar geleden geleverd werd inclusief toner. En met mijn printgedrag gaat dat ook nog wel een tijdje duren.
Tip: vergeet inkjet, go laser
_JGC_ @P_Tingen18 april 2025 13:07
Nee, 90 euro of 140 euro voor een volledige set originele cartridges afhankelijk van of je veel print en de grote cartridges leegkrijgt voor ze uitdrogen.
Die Brother van jou kan alleen printen, niet scannen en kopiëren.

Daarnaast is een set huismerk toners voor jouw printer ook al 124,50 euro, doet daarmee 1150 pagina's. Origineel is 196,50 voor 1000 pagina's. En net zoals HP heeft brother tegenwoordig ook trucs om huismerk toners tegen te gaan (je printkwaliteit wordt softwarematig verprutst bij het installeren van een huismerk toner).

Enige voordeel wat jouw printer heeft is dat toners niet uitdrogen en in principe onbeperkt houdbaar zijn.
!mark @_JGC_18 april 2025 10:04
Alleen die opgegeven hoeveelheden haalde ik toen ik nog een printer had dus vrijwel nooit, mocht al blij zijn met 10-20(!)% ervan.. Vooral door de grote hoeveelheden inkt welke bij elke reinigingsbeurt weer verspilt werden, en ik gebruikte hem toen toch zeker wekelijks wel. Daarna nog een Canon gehad en eigenlijk precies dezelfde ervaring.

Ik ga wel naar de lokale bibliotheek tegenwoordig, met de hoeveelheden die ik nog print kost me dat á 0.10 per A4 nog geen 2 euro per jaar.
SMGGM @Scriptkid18 april 2025 09:54
Dat blijft wel een probleem. Het blijft geadviseerd om om de week ofzo "iets" af te drukken om dit te voorkomen. Als je na weken niets doen eens wil afdrukken, dan kan het zijn dat je enkel pagina's eerst moet verspillen voordat er iets fatsoenlijks uitkomt. https://h30434.www3.hp.co...ave-dried-up/td-p/7228991
Voor zij dus om de 3 maand eens een print doen is het misschien niet aangeraden (zonder dit type abonnement zouden ze ook problemen hebben). Als je in zo'n scenario zit dan kies je ofwel voor het gemak van een printer te hebben en zal je soms wat nutteloze pagina's moeten afdrukken OF je neemt gewoon geen printer en vraagt bij buren / gaat naar een kopie center.

De patronen zelf die je krijgt zijn gevuld op basis van je gekozen abonnement. Zodra die bijna leeg zijn krijg je een nieuw pakket en stuur je de andere terug op.
Scriptkid @SMGGM18 april 2025 10:07
Dus ook nog eens hoop vervuiling met hale units en hoop environmental impact op al dat versturen van niet volle units.

Is die lazer printer toch beter voor alles en nog goedkoper en geen verspilling bij weinig gebruik.
SMGGM @Scriptkid18 april 2025 13:03
Zeer terecht punt en absoluut een reden om het niet te doen. Het is natuurlijk een argumentatie als een ander, maar er zijn een pak ergere dingen dan een cartridge die om de 6 maand vervangen wordt ipv om het jaar. Fast fashon, de kg aan voorverpakking als je gewoon uit de supermarkt komt, de rommel op Temu... zijn een veel groter probleem dan een plastiek potje dat maanden lang een nut heeft. Nadien wordt het overigens teruggestuurd naar HP waar het weliswaar vermalen wordt en de grondstoffen "deels" herbruikt (dat deels is natuurlijk relatief, het was natuurlijk beter als het opnieuw gevuld kon worden voor de volgende klant).

Het valt ook allemaal te zien wat de situatie is. Een laster printer is inderdaad goedkoper op lange termijn (en ik had ook dezelfde laster printer voor 20 jaar), maar als die persoon al een inktjet printer heeft dan is die vroegtijdig met pensioen sturen om dan een laserprinter in huis te kopen ook niet bepaald goed voor het milieu.
Veel van de HP printers zijn immers al compatibel met dit type abonnement waardoor de bestaande printer gewoon verder gebruikt kan worden.

In de eerste plaats is "geen printer" natuurlijk de meest ideale situatie. Printen aanzien ik persoon als een luxe artikel dat een je gemakzucht geeft. De typische dingen die mensen nog afdrukken zijn concert ticket, vliegtuigticket, document om te tekenen, samenvatting om nog door te nemen... Op zich "kan dit" vaak wel digitaal of gebeurt het zo weinig waardoor een bezoekje naar een kopiecenter ook kan. Zover ik weet maken er ook weinig werkgevers een probleem van als je sporadisch eens iets afdrukt bij hen (althans, ik heb nog geen problemen gehad voor die 5 pagina's op een jaar dat ik via hen afdruk).
Olaf van der Spek @Scriptkid18 april 2025 09:56
Krijg je dan gratis nieuwe print koppen etc want dat zal allemaal niet inbegrepen zijn wel?
Zitten de koppen (bij HP) niet in de cartridges?
mash_man02 @Olaf van der Spek18 april 2025 10:40
Bij de pro modellen niet, dat zijn losse vervangbare ski's.
Verwijderd @Scriptkid18 april 2025 10:28
UItdroogproblemen vallen wel mee als je de printer aan laat staan. Als je de printer niet gebruikt, zal deze zelf af toe een beetje inkt door de kop spoelen. Ik heb zelf het goedkoopste abo en is voor mij ideaal. Ik heb geen gezeik met uigedroogde cartridge en de kosten zijn constant. Bij eigen cartridge betaal je dat spoelen zelf, maar bij instant ink niet. De kosten zijn dan echt niet zo gek hoog. Als je veel print kan ik me wel voorstellen dat een abo niet veel voordelen meer biedt.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 18 april 2025 10:43]

Robertdw @Verwijderd18 april 2025 12:08
Ik heb nog steeds het goedkoopste abonnement, namelijk 15 printjes per maand voor 0,00 euro. Jawel GRATIS. En 1 euro voor 10 printjes extra. Dit laatste is onlangs iets verhoogd. En dat bij een printer van indertijd ca.70 euro. En dat uitdrogen heb ik nog nooit last van gehad. Gewoon zorgen dat je minimaal 1 keer per maand iets print.
drdelta @SMGGM18 april 2025 11:30
Ik heb 7 jaar geleden voor 100 euro een zwart-wit laser printer/scanner van Brother gekocht, waar standaard een toner bijgeleverd werd. 2 jaar daarna, heb ik toen voor 32 euro 4 "niet officiële" toners gekocht, waar ik er inmiddels nog steeds 3 van heb.

Voor sporadisch afdrukken snap ik niet waarom mensen nog inktjet printers kopen, het is alleen maar gezeik, en véél te duur. Tuurlijk, het is heel mooi (wanneer het werkt), maar dat heb ik echt niet nodig als ik huiswerkopdrachten voor mijn kinderen uitprint of een of andere document waar een handtekening op moet. Dat HP een dergelijk abonnement aanbiedt is volgens mij exemplarisch dat mensen de verkeerde printers kopen.
wcduck @PageFault18 april 2025 10:01
Jazeker. Ondanks dat HP op vele vlakken absolute boeven zijn (printers op afstand van functionaliteit ontnemen, updates doordrukken, geen 3rd party patronen toelaten), zijn er een paar voordelige redenen om HP instant ink te gebruiken:
- je print weinig. Een nieuwe cartridge per jaar door uitdroging kost vele malen meer dan het HP instant ink abonnement. Deze cartridges van Instant Ink lijken ook minder snel uit te drogen en bevatten aanzienlijk meer inkt. Je hebt er dus voor een lager bedrag minder omkijken naar. Altijd inkt op voorraad.
- als je een oud abonnement hebt dat gratis was, is dit tot op heden gratis gebleven. Voordelig printen dus.
- als je een fotoprinter hebt is het erg voordelig printen, vooral als je veel A4 foto's print. Een fotoprint kost immers even veel als een pagina met tekst. Ideaal als (amateur) fotograaf, of zelf in een professionele omgeving
- bij sommige printers die je met HP instant ink afnam zat een actie dat je onbeperkt foto's vanaf mobiele apparaten mag printen. Deze tellen dus niet mee voor het aantal pagina's dat je print. Dus met het goedkoopste abonnement van nu 1,79 euro per maand onbeperkt foto's printen. Geen slechte deal lijkt me zo.
Voor de rest zou ik ver weg blijven van het HP. Check ook de video van Louis Rossman. Een boevenbende. Zelf helaas ook veel problemen gehad met de support en het wegnemen van funtionaliteit van een printer van 1,5 jaar.
FBI1988 @wcduck18 april 2025 12:01
Ik heb ook dat gratis abonnement nog, sinds 2020. Sporadisch eens meer dan 15 pagina's per maand, is me die incidentele 2€ wel waard.

Net vorige week weer een nieuwe kleurencartridge ontvangen nadat de vorige ingedroogd was. Zolang hij het doet blijf ik er dankbaar gebruik van maken.
Jimbolino @FBI198818 april 2025 18:30
De kwaliteit van HP cartridges is echt achteruitgegaan heb ik het idee.
Instant ink cartridges geven regelmatig direct na het installeren al strepen en slecht leesbare tekst.
Ook al een aantal keer gezien dat originele cartridges na een paar maanden, terwijl ze nog voor de helft gevuld waren, gewoon niet meer fatsoenlijk te gebruiken zijn doordat ze voor meer dan de helft verstopt zijn. En dan kun je het reinigingsprogramma wel 10x draaien (gelukkig gratis als je instant ink hebt), maar het wordt er niet beter op.
xiam @wcduck18 april 2025 10:24
Heb het gratis abo want de consumentenbond had doorgerekend dat die altijd de goedkoopste variant was zoveel jaar geleden. Voor mijn gebruik klopt dat ook af en toe met schoolgaande kinderen een scriptie of een paar foto’s en de mogelijkheid om documenten te scannen. Klaar is het. Denk 30 euro per jaar totaal. Hp envy6200. Maar zou betere kwaliteit foto’s willen afdrukken en een kleurenlaserprinter doet dat volgens mij ook niet en die sublimation gaat tot 10x 15 en is vijftig cent per foto. Dan maar naar printshop voor grotere afdrukken.
Robertdw @xiam18 april 2025 12:12
Ik heb ook nog gratis abonnement. En mijn Envy 4526 print prima kleurenfoto's op A4 formaat.
Fourtrain @PageFault18 april 2025 08:33
Ja hoor, mijn digibete moeder van 70+ heeft zich laten oplichten door HP, met haar waarschijnlijk heel veel ouderen.

Ik heb ze daarna op een epson ecotank gezet die je gewoon met flesjes inkt kunt vullen. Geen gezeik meer met halfvolle cartridges, abonnementen met boetes per te veel geprinte pagina of firmwareupdates die het gebruik van 123inkt cartridges blokkeren.
Mawlana @Fourtrain18 april 2025 10:55
Ik heb een halfjaar geleden een simpele HP-printer voor 2 tientjes gekocht voor m’n schoonmoeder. Ze print niet zoveel, maar wel in kleur.

Heeft ze vorige week twee nieuwe originele cartridges gekocht voor 70 euro bij een koelblauwe winkel. |:( En dan weet ik niet eens of beide cartridges leeg waren…

Aan de ene kant fijn dat ze zelfredzaam probeert te zijn, maar dit is gewoon koppigheid en naïviteit. En dom van me om überhaupt een HP-printer voor haar te kopen, maar goed.
Finraziel
@PageFault18 april 2025 08:34
Ja, in ieder geval mijn moeder. Ik weet eigenlijk niet of ze het nog steeds heeft, maar ze heeft het in ieder geval hele tijd gehad en de kosten vielen enorm mee. Weet het niet meer precies maar toen ze zei dat ze dat deed keek ik ook vrij bedenkelijk (ze heeft niet veel geld en meestal is ze wel vrij slim met dit soort dingen of ze vraagt mij om advies) maar het pakte vrij goed uit voor haar. Ze doet veel knutselen (vroeger kaartjes maken, nu meer scrapbooking of zo) waarvoor inkjet prints nuttig kunnen zijn.
jeroenathome @PageFault18 april 2025 09:12
Ik heb het een tijd gebruikt. Er mee gestopt omdat de printer meer klachten dan afdrukken leverde.
Instant inkt van HP is het enige wat goed werkte met de printer. De prijs was wel iets duurder dan apart bestellen, maar altijd ruim op tijd nieuwe cartridges binnen gekregen.
freeco @PageFault18 april 2025 09:52
Ja hoor, ik heb het al een aantal jaar. Wij printen niet zo vaak, maar kunnen toch ook niet zonder.
Toen ik bij aanschaf van onze huidige printer even de bedenking maakte dat ik toch wel ongeveer eens per jaar de cartridges moest vervangen tov de kost van een abo, leek een abo van 50 pagina's per maand interessanter.
Toen was dat denk ik wel nog aan €3/maand. Da's een jaar terug opgetrokken naar €5, en nu €5,50. Dat vind ik nu wel wat te duur worden... Gezien we ook wel met minder pagina's kunnen, heb ik ons abo teruggeschroefd naar 30 aan €3/maand. De tabel in het artikel vermeld het niet, maar da's een nieuwe optie.
beyazz06 @PageFault18 april 2025 12:30
Yup, heb de goedkoopste abbo en je kan dacht ik 1 of 2 maanden tegoed meenemen.

Zo print ik op jaar basis wellicht 50 a4tjes ofso, dit is is lekker makkelijk niet nadenken over inkt.

Mocht de inkt opgedroogd zijn, nog niet tegengekomen though, kan je heel simpel een nieuwe opvragen die je binnen enkele dagen in huis hebt.

Enige wat je zelf moet kopen is het papier en uiteraard de printer, maar die vind je voor een paar euro ook op marktplaats.
stijn014 @PageFault18 april 2025 09:43
was er niemand van de tweakers redacteurendie het had? In 1 van de eerste seizoenen van de podcast kwam het volgens mij eens voorbij.
P_Tingen @stijn01418 april 2025 12:19
Ja, @arnoudwokke had dit, en heeft het volgens mij nu nog steeds
Wimmie13 @johnkessels8718 april 2025 08:13
Voor consumenten weet ik het niet, maar in de zakelijke markt bieden wij het geregeld aan en meerdere bedrijven zijn daar blij mee. Ze hoeven geen toner meer op voorraad te hebben en wanneer de toner bijna op is, ligt de nieuwe al weer op de deurmat. Weer een puntje minder waar ze op hoeven te letten. Overigens doen wij dit voornamelijk met Kyocera.
The Zep Man
@Wimmie1318 april 2025 08:14
Voor consumenten weet ik het niet, maar in de zakelijke markt bieden wij het geregeld aan en meerdere bedrijven zijn daar blij mee. Ze hoeven geen toner meer op voorraad te hebben en wanneer de toner bijna op is, ligt de nieuwe al weer op de deurmat.
Dat klinkt niet als "Instant Ink", waar de reactie van @johnkessels87 zich op richt. Inktprinters zijn een hele andere categorie ten opzichte van laserprinters.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 18 april 2025 08:15]

Torrentus @The Zep Man18 april 2025 08:56
Instant Ink is (of was?) er ook voor toner. Ik heb hier een laserprintertje met het goedkoopste abonnement staan.
4play @Wimmie1318 april 2025 08:52
Ik moet regelmatig verschillende afdeling afbellen omdat printer a nieuwe toner heeft gekregen en dat afdeling b dacht onze is ook bijna op en die toner vast meenam naar hun afdeling.

Ik begreep van onze printer leverancier dat dit vaker het geval is jij bedrijven met verschillende panden op een locatie.
Olaf van der Spek @4play18 april 2025 12:02
en dat afdeling b dacht onze is ook bijna op en die toner vast meenam naar hun afdeling.
Gewoon voor elke printer altijd minimaal een toner op voorraad hebben liggen?
WhiteDog @Olaf van der Spek18 april 2025 12:15
Dat is de grap, die krijg je niet. Je krijgt pas nieuwe toner als de printer het zegt. Een voorraad aanleggen zit niet in het contract.
Olaf van der Spek @WhiteDog18 april 2025 12:23
Ah, ik ging uit van gekochte printers. Is zo'n contract nu echt voordeliger?
4play @Olaf van der Spek18 april 2025 13:26
Voor onze situatie was het goedkoper.
ByteDelight @Wimmie1318 april 2025 08:33
Dat is toch niet vergelijkbaar!
Een toner cartridge gaat duizenden pagina's mee, en in een bedrijf met meerdere gebruikers is het veel beter te verantwoorden om die cartridges via een dienst aan te laten vullen.

Hier hebben we het over enkele pagina's per maand voor particulieren..

Overigens vul ik zelfs mijn Ricoh toner cartridges zelf bij voor mijn VOF (heb 2 duplex lasers staan, en 3 reserve) - kan ze inmiddels in no-time helemaal reviseren (leegmaken, metalen inwendige strips schoonmaken, af en toe een nieuwe drum, bijvullen, chips vervangen EN gebruikte chips reflashen!!) zonder teveel rommel.
En voor een fractie van de prijs van nieuwe of vervangende cartridges - vaak werkt een gerecyclede slechter dan wanneer ik het zelf doe.
Zou er eens wat video's van moeten maken.

Zoals het een ras-Tweakers betaamt.

Oh, heb ook verschillende Canon inkjets gehad en nog in gebruik (altijd met 5 losse tanks) , maar na enkele jaren toch steeds problemen, hoe goedkoop ook.
Heb die alleen omdat m'n Ricoh's geen scanner hebben.

[Reactie gewijzigd door ByteDelight op 18 april 2025 08:43]

remy007 @johnkessels8718 april 2025 08:13
Heb geen abonnement op print spul en zal het ook niet aangaan.

Echter is een printer in huis hebben soms wel handig, gebruik hem niet veel, al is het een zwart/wit printer is meestal voldoende. Vooral als je naar concerten gaat in de omringende landen, dan is het bij hebben van de fysieke 'eticket' wel verstandig. Niet overal zijn ze al zo ver dat alles digitaal gaat (vooral onze oosterburen).
bwerg @remy00718 april 2025 08:33
Doorgaans gaat het bij tickets alleen om de barcode, die kun je ook wel vanaf een telefoon scannen.

Maar als ik op vakantie ga en ik heb tickets, een reservering voor een huurauto, hotels, etc. vind ik het ook wel prettig om een hoesje met printjes bij me te hebben. Dat kan echter ook met een laserprinter, die over tijd een fractie kost van zo'n HP-abonnement. Bij incidenteel printwerk raken inkjet-cartridges ook nog eens veel te vaak verstopt.
DoubleDot @bwerg18 april 2025 08:49
Meer zelfs, ik heb nog een oude HP Laserjet, kleinste model, zwart-wit. Ik print nog altijd (na 10+ jaar) de meegeleverde toner. Af en toe moet ik er al eens zachtjes mee schudden, maar print (voor mijn noden) nog prima. Ik print amper 15 pagina's per jaar. Bij een inkjet mocht ik het al vergeten.

[Reactie gewijzigd door DoubleDot op 18 april 2025 08:49]

Andros @bwerg18 april 2025 10:42
Ik print tickets en reserveringen om niet constant mijn telefoon af te moeten geven en om te voorkomen dat je ergens aan een balie staat zonder bereik in een raar land. Gewoon een papiertje met de reservering is makkelijker en veiliger dan een of andere beambte die de rest van je mail door gaat scrollen.
Euronitwit @Andros18 april 2025 12:34
Ik print tickets en reserveringen om niet constant mijn telefoon af te moeten geven en om te voorkomen dat je ergens aan een balie staat zonder bereik in een raar land..
Mobiel met geen bereik en/of te weinig contrast en/of rij auto's, die staan te wachten. Ergernissen bij een slagboom, die ik regelmatig tegen kom in de parkeergarage van o.a. de Arena waar ik vaak werk.

Die problemen vermijdt men met een (goed) gedrukt exemplaar.
Vaevictis_ @remy00718 april 2025 08:33
Ooit 10 jaar geleden een laser kleuren printer aangeschaft voor 200 euro (ibood) van Lexmark voor klein zakelijk gebruik met 30ppm. Afgezien van de toners (setje rond de 60 euro) heb ik geen onderhoud gehad en al vele duizenden printjes / kopieen gemaakt. Heb ook veel mee ingescand.

Krijg nog steeds updates. Beste printer die ik ooit heb aangeschaft. Voor facturen, toegangsbewijzen maar ook retourlabels wel handig om te hebben.

[Reactie gewijzigd door Vaevictis_ op 18 april 2025 11:23]

Scriptkid @Vaevictis_18 april 2025 09:03
Precies dit. Geen gedoe als keer niet print voor paar maanden en die hoge toner kosten is omdat een toner set 30000 pagina's print ipv 200-400 van inkt.

Inkt printers is de grootste ewate die er is.
Olaf van der Spek @Scriptkid18 april 2025 12:03
Niet ieder laserprinter heeft toners die 30 000 pagina's mee kunnen..
Scriptkid @Olaf van der Spek18 april 2025 15:19
Bijna allemaal wel,

Meeste blazers in zeer kleine maten gebruiken 2000-5000 pagina drums.
Bij kleur heb je er 4 dus 15-30k paginas
Olaf van der Spek @Scriptkid18 april 2025 17:20
Weet niet of je dat zo op kunt tellen..
Scriptkid @Olaf van der Spek18 april 2025 17:25
Dus als ik 1000 pagina's zwart print is geel ook leeg?
Olaf van der Spek @Scriptkid18 april 2025 17:31
Ligt eraan of geel al leeg was voor je begon..
Als je kleur print, gebruik je (meestal) alle kleuren. Het is niet dat je 1 pagina in geel en 1 pagina in magenta gaat printen.

Kleurenprinters gebruiken ook geel in zwart-wit prints, maar dat terzijde.

[Reactie gewijzigd door Olaf van der Spek op 18 april 2025 17:34]

1nsane @johnkessels8718 april 2025 08:15
Het is een soort Gilette model.

De printer in aanschaf goedkoop verkopen met een paar kleine cartridges en mensen daarna blauw laten betalen voor nieuwe inkt.

Daarom hebben dit soort bedrijven een hekel aan clubs als 123inkt.

Ik heb nu gelukkig een laser multifunctional maar ooit kocht ik een HP bij Coolblue, ik had snel een printer nodig niet te duur, thuis kwam ik erachter dat je hem letterlijk alleen met zo’n abo kon gebruiken en zelfs bij Coolblue wisten ze dat in eerste instantie niet, stond ook nergens vermeld maar enfin, ik kon hem gelukkig terugsturen ;)

TL;DR dit soort business modellen zijn om maar te voorkomen dat mensen goedkoop inkt elders halen.
Piemol @1nsane18 april 2025 08:26
De kwaliteit van cartridges van 123inkt moet wel omhoog, en de compatibiliteit van de printers ook.
Meerdere malen bij bedrijven meegemaakt (dus printers van +/ €400) dat zo'n huismerk cartridge:
  • het niet doet
  • de printer letterlijk vernacheld
    er werd nog wel geprint, maar zéér slechte kwaliteit. Ook met daarna originele toners
In beide gevallen heb je als bedrijf een strop: je werkzaamheden kunnen niet door, en/of je moet een nieuwe printer laten aanrukken

[Reactie gewijzigd door Piemol op 18 april 2025 08:27]

1nsane @Piemol18 april 2025 08:42
Het verschilt erg per printer en merk.

Printerfabrikanten zijn ook niet gek, die maken het liefst zo onnodig lastig mogelijk om carts na te maken.

Er was ooit een tijd dat je bij 3rd party winkels vooral carts kocht wat gewoon hervulde en overgestickerde originele waren.

Wat dat betreft is er al een hele verbeterslag geweest.

Ik heb ooit 1 slechte gehad van 123inkt en die werd keurig vervangen. Als je als bedrijf dusdanig afhankelijk bent van printen zeker tegenwoordig, dan neem ik aan dat je meerdere printers hebt.

Voor het MKB kan ik me overigens goed voorstellen dat dit soort abo’s wel handig zijn, je zit niet ineens zonder maar duurder is het natuurlijk wel.

Anderzijds, de meeste printers geven keurig aan wanneer de carts leeg raken.
targaryanwolf @Piemol18 april 2025 08:44
Die rommel van 123inkt moet je niet bestellen, heb al diverse multifunctionals gezien die helemaal vernachelt waren omdat de tonerpoeder door de hele machine zat. 123inkt geeft dan niet huis natuurlijk, HP zegt dan had je maar origineel HP moeten gebruiken.
4play @Piemol18 april 2025 08:46
Ze hebben me van 123 inkt ook een keer in een setje van vier kleuren één lege toner meegestuurd. Dus hun service kan wel wat beter.
Wel heb ik toen binnen 24 uur een nieuwe gehad natuurlijk.

Ik heb wel mijn printer Brother printer uitgezocht op het feit dat deze nog kan printen met 3rd party toners. En via een foefje gereset kan worden als hij blijft herhalen dat de toner leeg is.

Maar het is natuurlijk absurd dat je als consument door die hoepels moet springen om niet genaaid te worden door de printer fabrikanten.

[Reactie gewijzigd door 4play op 18 april 2025 08:47]

jongetje @Piemol18 april 2025 08:56
Als je als bedrijf afhankelijk bent van een goedkope inktjet printer met cartridges van 123inkt... Dat is nu precies de doelgroep voor dergelijke printabonnementen. Of in investeer in een robuuste laser printer....
Piemol @jongetje18 april 2025 09:57
Er is altijd wel een nieuw personeelslid die het beter weet en goedkope inkt ergens in weet te duwen. Of iemand van de inkoop die iets niet zo vaak besteld, of... je weet het soms zo gek niet te verzinnen ("heb ik toch al 10x gezegd dat het niet mag?). Ik heb ook laser printers kapot zien gaan door huismerk toners, binnenkant leek wel een ontplofte poederbom.
1nsane @Piemol18 april 2025 12:51
Natuurlijk is het N=1 maar mijn Brother kleuren laserprinter doet het er keurig op.

Dat gezegd hebbende, het bedrijf waar ik toen werkte, ging full-remote en ik mocht hem gratis hebben, werd zelfs thuisbezorgd incl 2 4K LG schermen :)

Ik print ook dusdanig weinig dat heel lang doe met de toners en als ze goed zijn, zijn ze goed.
Annihilism @johnkessels8718 april 2025 09:17
Als je al thuis wilt printen, koop dan gewoon een goedkope brother monochroom laser voor de belastingaangiften of weet ik veel wat.

Inkjets zijn echt waardeloze rotzooi en zouden verboden moeten worden, óf de kop is uitgedroogd, óf je printer loopt vast omdat er één cartridge nog "maar" 20% inkt zit. Aftermarket inktcartridges zijn altijd een ramp en zorgen er ook alleen maar voor dat de boel vastloopt of dat je waardeloze printjes krijgt. Als ik moet kiezen tussen 100 foto's afdrukken bij de HEMA voor 13 euro óf zelf 100 fotos printen voor meer dan 200 euro (printer die na 2 jaar afgeschreven is of je hem nou wel of niet gebruikt, duur fotopapier, waardeloze afdrukkwaliteit en dure inkt) dan wist ik het wel.

Als je incidenteel wat foto's print kun je beter naar de hema of kruidvat. Mijn ervaring is (en als ik een beetje rondlees) dat je dan altijd goedkoper uit bent én betere kwaliteit hebt. Wij printen zakelijk veel en daar hebben we ook een monochroom brother laserprinter voor, goedkoper kun je niet printen.
JJ93 @Annihilism18 april 2025 11:40
Na jaren gezeik met inkjet (meest recent: HP) ben ik sinds vorige week ook over op een Brother laserprinter. Tot nu toe erg over te spreken. Kleur print ik bijna nooit. En als ik een keer kleur moest printen, dan waren de kleuren meestal incorrect wegens diverse redenen.

Voor mij nooit meer een inkjet :) En ook nooit meer HP, mede door deze abonnement fratsen waar je in de app ook telkens upsell popups voor krijgt.
rrrrrrrrr @Annihilism18 april 2025 12:12
Mijn volgende printer wordt waarschijnlijk ook een laser van Brother.
Alleen, ik koop vaak iets nieuws wanneer de oude het begeeft.

Gebruik dus nu nog steeds een inktjet van Brother uit 2008 (!) en geeft geen problemen met een uitgedroogde kop of vastlopen.
Geen idee waarom niet, zeker een wondermachientje, haha.

Lust ook gewoon aftermarket inkt, al jaaaaren.
Seriph @johnkessels8718 april 2025 08:24
Het is perfect voor mijn vrouw. Zij maakt zelf foto kaarten en dergelijke en drukt deze af op onze hp. Dat zijn full colour afbeeldingen die best een hoop inkt vragen. Zij hoeft niet na te denken over cartridges. Die komen vanzelf. Zij is behoorlijk digibeet. Ik grap altijd wel dat ze 40 jaar te laat is geboren.

Ik vind het daarom wel jammer dat de prijzen nu ineens zo hard stijgen. Vooralsnog is het voor ons het geld waard.
ByteDelight @Seriph18 april 2025 08:30
Maar je doet alsof die creatieve kanten gekoppeld zijn aan dat abonnement.
Ben je zonder dat abo minder creatief?
Je zou je iig veel geld besparen.
Seriph @ByteDelight18 april 2025 10:02
Nee maar dat abbo zorgt ervoor dat zij zich geen zorgen hoeft te maken om het bijhouden van de inkt voorraad. Als het niveau te laag wordt komt er "vanzelf" een nieuwe cartridge naar ons toe. De oude stopt ze in een envelop en gooit ze in de brievenbus en gaan terug naar hp. Het gebruiksgemak is zo hoog. Ik weet dat het een ongebruikelijke mening is maar wij zijn fan van het systeem.

En besparen. Ik weet het niet. We hebben het uitgerekend en we komen op €0.23 per foto. Dat is kosten in papier en inkt abbo. Dat valt best mee als je ziet dat een kruidvat €0.20 per foto vraagt. Vanwege het gemak print ze nu wel meer foto's dus dat moet je wel meenemen in de berekeningen. Zij is er blij mee en ik heb een scanner voor als ik eens een keer een document moet sturen.
Kwintessens @Seriph18 april 2025 08:29
Een Canon Selphy lijkt me een geschikt alternatief.
YouriS @Seriph18 april 2025 11:27
Je zou eventueel ook kunnen kijken naar Ecotank printers van Epson. De inktflesjes vrij goedkoop te vinden en zouden lang mee moeten gaan; 4500 prints voor zwart wit/7500 voor kleur, volgens de fabrikant. Ik heb deze laatst zelf aangeschaft en bevalt tot nu toe goed. Vervangende inkt zou je bijvoorbeeld hier kunnen bestellen of zelfs bij de Action halen.
mjtdevries @YouriS18 april 2025 12:44
Waarom zou je in hemelsnaam die nep inkt kopen als de flesjes inkt van Epson al zo goedkoop zijn?
Met die 123 inkt verziek je gewoon de print koppen en de kleuren zijn veel slechter en gaan maar een fractie van de tijd mee.
In de officiele inkt van Epson zit spul om verstoppingen te voorkomen en op te lossen. Dat zit niet in die nep inkt.

Als je een hele goedkope printer koopt dan snap ik dat je dat risico neemt. Maar een ecotank printer is veel duurder om te vervangen. Dus daar moet je dat risico niet nemen.
tweaker29789 @johnkessels8718 april 2025 08:22
De "oudere digibeten" uit mijn omgeving zijn allemaal overgestapt naar (kleuren) laser. Ik ken geen particuleren met zo'n abonnement.

Overigens, in mijn ervaring sluiten oudere mensen minder snel abonnementen af buiten de standaard zaken zoals telefoon, internet etc.

EDIT : Beetje rare aanname dat vooral digibeten dit soort abonnementen afneemt.

[Reactie gewijzigd door tweaker29789 op 18 april 2025 08:30]

segil @tweaker2978918 april 2025 08:51
inderdaad, aangezien deze IT-er wel zo'n abo heeft :p

Voor die paar prints per maand is het vollediger dan zelf cartridges kopen.
necessaryevil @johnkessels8718 april 2025 08:49
Ik vrees juist dat dit geen verouderd businessmodel is. Met zo'model blijft er constant geld binnenkomen. Sowieso is inkt altijd al iets geweest waar de printerfabrikanten goed op verdienen.

Ik denk wel dat printers an sich ovrr hun hoogtepunt heen zijn. Vroeger werden de inktjets steeds beter, voorra met plaatjes. plaatjes. Nu hebben steeds meer mensen een zwart/wit laser, of zelfs geen printer. Die laserprinters hebben ook wel hun voordelen hoor. Maar nu wordt er gezegd dat geen inktjet moet kopen als je weinig print, omda ze dan verstopt raken. Daar had ik vroeger geen problemen mee. En die toner, die is volgensmij iik niet echt niet veel goedkoper meer dan inkt.

Goed, dit is wel een beetje een verhaal met empirische, niet-technische onderbouwing geworden, maar dat moet af en toe toch ook kunnen? En e r wordt toch echt wel minder thuis geprint?
xiam @necessaryevil18 april 2025 10:42
Zeker minder thuis printen omdat steeds meer volledig digitaal gaat. Voor declareren papieren facturen van dokter kan ik mijn telefoon gebruiken. Maar ook die gaat steeds vaker digitaal. Maar er is nog steeds een hobbel te nemen om thuis helemaal geen multifunctionele printer scanner te hebben. Gisteravond nog een menu in kleur geprint half A4 en nietjes door gedaan. Dat is toch moeilijk in een printshop want het is even trial and error om het Word document met de pagina verdeling juist te krijgen. Dan duurt trial and error met printshop erg lang.
N8w8 @xiam18 april 2025 14:31
Als ik iets wil printen bij de copyshop, dan maak ik er thuis eerst een PDF van.
En die PDF neem ik dan mee daarheen.
Zo wordt de trial and error grotendeels verplaatst naar het PDF maken thuis.
"Mijn" copyshop heeft ook printers die rechtstreeks geen Word maar wel PDF vanaf USB kunnen printen, dus dat scheelt ook weer.
Bij een andere copyshop hier betaal je daarnaast ook voor de computertijd (die nodig is voor prutsen in Word), daar scheelt het dan ook geld als je thuis eerst zorgt voor een goeie PDF.
xiam @N8w818 april 2025 15:51
Handig.
Keypunchie @johnkessels8718 april 2025 08:43
Foto’s printen, met name in huishoudens met kinderen.
cricque @johnkessels8718 april 2025 09:36
Tsja je hebt nu eenmaal mensen die nog veel afdrukken hoor. Want op een scherm kan ik dat niet lezen hoor ik dikwijls.

Hier thuis was het mijn boekhouding ... Maar dat is nu al een tijdje digitaal. Maar retour labels heel af en toe en taakjes voor school. Maar dat is via de zwart wit lasert van HP met zo een navulbare toner. En er staat hier nog een foto printer van hp ook, maar die gebruiken we eigenlijk niet meer

Het is zoiets het is handig als je het hebt staan en eens nodig hebt. Daarom een laser dus want anders drogen je koppen uit.
metalmania_666 @johnkessels8718 april 2025 11:21
Ik ben geen digibeet, wel 60, maar belangrijke grote documenten print ik altijd uit.
Vindt lezen op papier nog steeds veel handiger dan pdf. Ook al heb ik 2 grote schermen waarbij ik meerdere pagina's naast elkaar kan zetten.

Ik geef wel toe dat ik minder print dan vroeger.
Maar heb een paar jaar terug een laserprinter overgenomen en ben daar erg blij mee
JurGor @johnkessels8719 april 2025 12:12
Schoolgaande kinderen printen nog altijd regelmatig voor schoolopdrachten.

Zelf printen wij ook documenten uit voor bijvoorbeeld reizen. Omdat je er niet altijd op kan vertrouwen dat het Internet werkt en die telefoon waar alles op staat ook kapot kan.

Maar HP inkjet komt er bij ons niet meer in. Nu al jaren een Epson ecotank, die heeft grote inkttanks waar je precies aan kan zien hoe vol ze zijn en die je los kan vullen. En als hij een paar weken stilstaat even een spoelprogrammaatje en hij doet het weer. Niet dat gedoe met dichtgeslibte printkoppen en halfvolle cartridges die je weg moet gooien zoals bij HP.

De inkt is ook nog eens goedkoop, je doet er veel langer mee dan met die abo cartridges, en je hebt functionaliteiten zoals dubbelzijdig, scannen en kleur waar je bij een laserprinter veel meer voor betaalt.

Voor ons gezin dus een slimme keuze.
arjankoole
@johnkessels8719 april 2025 20:00
Genoeg mensen die moeten printen om een veelvoud van reden.

Om nog maar te zwijgen over thuiswerkers.
G.Dark 18 april 2025 08:18
Volgens mij is het ook zo dat wanneer je het abonnement opzegt je heel je printer niet meer kunt gebruiken. Zou daarom zeker geen HP nemen.
Cybje @G.Dark18 april 2025 08:22
Dat is maar half waar. Je kunt de cartridge van jouw abonnement niet meer gebruiken, maar de printer zelf is nog wel bruikbaar als je zelf een cartridge koopt.

Om HP te citeren: "Als je HP Instant Ink opzegt, kun je weer originele HP standaard- of XL-cartridges gaan gebruiken. Na afloop van de factureringsperiode waarin je HP Instant Ink opzegt, werken de cartridges niet meer. Als je verder wilt gaan met printen nadat je factureringsperiode voorbij is, raden we je aan om standaard inktcartridges te gebruiken."

Bron: https://www.hp.com/nl-nl/printers/instant-ink/faq.html
qithoro @Cybje18 april 2025 08:45
Waarom duurder maken? HP koop ik echt niet meer als printer. zit bijna geen inkt in een patroon.

Beter wegblijven bij HP. Je kunt geen andere merk cartridges gebruiken behalve die van HP bij een software update van je printer. Je wordt gedwongen om originele te gebruiken terwijl andere merken net zo goed kunnen zijn. Begrijp niet waarom het nog steeds zo is dat inktpatronen bijna net zo duur zijn als de printer zelf.
The Zep Man
@qithoro18 april 2025 08:54
Waarom duurder maken? HP koop ik echt niet meer als printer. zit bijna geen inkt in een patroon.

(...)

Begrijp niet waarom het nog steeds zo is dat inktpatronen bijna net zo duur zijn als de printer zelf.
Zo moeilijk is dat niet om te begrijpen. HP wil heel veel winst maken.
WillySis @qithoro18 april 2025 09:17
Ook de concurrenten leveren cartridges met weinig inkt. Als je een printer zoekt moet je eerst onderzoeken of er alternatieve cartridges voor beschikbaar zijn (voor de helft van het geld twee maal zoveel inkt), of betaal wat meer voor een inkt-tank printer. Print je vooral zwart-wit, dan kan een laserprinter een stuk goedkoper in gebruik zijn.
jongetje @qithoro18 april 2025 08:54
Daarom moet je als eerste als je zo'n printer koopt de updates uitzetten. Verder is dat natuurlijk zo bij bijna elke printer. Ik heb daarom een inkttank printer, dan print je vele malen geodkoper en geen gedoe met chips en cardridges meer. Je laat er gewoon inkt vanuit een flesje in lopen en kunt weer verder. Ja die printers zijn wat duurder maar ben je wel van alle ellende af.

En geen cartridges bij de Action kopen, de reden dat die zo enorm goedkoop zijn is omdat er bijna niets inzit.
Scriptkid @jongetje18 april 2025 09:01
Inkt is ziz slecht, kunt beter een toner nemen.

Inkt droogt uit, koppen gaan dicht zitten, verspilt heel veel met reinigen.

Heb zelf een laser xerox van destijds 180 euro maar doet het al 15 jaar zonder problemen. Ook als je keer maanden niks print boeit het niet voor je toner.
meineh @Scriptkid18 april 2025 09:23
Helemaal mee eens. Ben ook wel klaar met inktjetprinters, heb er verscheidene "versleten", maar altijd gedoe met de cartridges. Nu al jaren een Brother laserprinter van 120 euro. Bevalt prima !
bucovaina89 @meineh18 april 2025 10:10
Ik heb in mijn leven 1x een laserprinter voor 20€ tweedehands gekocht. We printen hier niet zo erg vaak, maar dus nooit een nieuwe toner moeten kopen. Een paar jaar geleden heb ik dan een dikke kyocera kleurenlaserprinter gekregen wederom met volle toner en die andere Laser aan m'n zusje geschonken.

Als ooit de toner leeg is van deze kyocera, hangt het er wat vanaf wat ik doe. Als ik goedkoop hetzelfde model tweedehands vind, koop ik gewoon die. Zal vast nog wel toner in zitten en hoogstwaarschijnlijk minder duur dan een nieuwe vervangtoner.

Maar dus, waarom zou ik in godsnaam een HP printer kopen en dan daarboven ook nog maandelijks extra geld uitgeven voor een abonnement, ... Straks komt Logitech nog met een abo voor hun nieuwste toetsenbord. 10k toetsaanslagen per maand voor maar 10€/maand. Kom op zeg. 8)7
The Zep Man
@bucovaina8918 april 2025 12:15
Maar dus, waarom zou ik in godsnaam een HP printer kopen en dan daarboven ook nog maandelijks extra geld uitgeven voor een abonnement, ... Straks komt Logitech nog met een abo voor hun nieuwste toetsenbord. 10k toetsaanslagen per maand voor maar 10€/maand. Kom op zeg. 8)7
Je grapt, maar zoek maar op "Logitech forever mouse". Natuurlijk krabbelde Logitech terug, maar je weet dat dit soort ideeën serieus overwogen worden.
bucovaina89 @The Zep Man22 april 2025 08:38
Ik zat er inderdaad nog niet zo ver af en te gek voor woorden als je't mij vraagt.
Exirion @qithoro18 april 2025 09:56
Ooit waren HP en Epson de merken die defacto standaarden voorbrachten, maar HP is uitgegroeid tot een verschrikkelijk bedrijf. Wij hebben hier een Samsung laserprinter staan. Topapparaat, maar jaren geleden is dat ook al opgeslokt door HP met hun maffiapraktijken en bloatware drivers.
zwah @G.Dark18 april 2025 09:01
Dat is niet juist, je kunt altijd zelf de benodigde cartidges vernieuwen als je het abonnement beëindigd. Heb zelf in het verleden wel een abonnement gehad maar dat geeft ook beperkingen vanwege het aantal uit te printen pagina's met kans op een extra rekening. Bovendien wordt er verwacht dat je de printer dag en nacht aan laat staan omdat HP elk moment wil kunnen zien hoe het er voor staat. Ik had daar geen goed gevoel bij. Sinds twee en een half jaar in bezit van een HP smart tank waarvan de inkt tanks nog half vol zitten van de 1e meegeleverde flesjes inkt. Kosten: minder dan € 40,00 voor 4 flesjes inkt. Ook vele malen minder updates omdat niet steeds geblokkeerde inktmerken moeten worden bijgewerkt, wat met een smart tank niet kan omdat je daar geen cartridges verwisselt.
Alxndr @G.Dark18 april 2025 10:22
Ik vind nu zo snel alleen dit bericht maar volgens mij was er ook firmware verbonden aan dit abo die je printer voor altijd alleen maar originele cartridges laat accepteren.

Voor mij ook de reden dat ik de hele familie al jaren afraad om ook nog maar iets van HP te kopen. Dit soort smerige geldklopperij doe ik niet aan mee.
THE_BASE 18 april 2025 08:11
Dit is voor mij oud nieuws, daarover kreeg ik 2 weken geleden al een mail. Overigens heb ik nog steeds het gratis abonnement met een stuk of 15 pagina’s per maand gratis, dus mij hoor je niet klagen.
aadje93 @THE_BASE18 april 2025 08:14
nieuws: HP stopt vanaf december met gratis Instant Ink-abonnement.

ging toch ook stoppen in verleden?
Verwijderd @aadje9318 april 2025 08:23
Niet voor bestaande klanten. Ik zit ook nog steeds op de gratis variant van 15 pagina's.

We willen middels deze email graag laten weten dat deze verandering niet doorgaat – dit betekent dat je 15 pagina's per maand gratis kunt blijven printen met je aangemelde printer1. Voorwaarde is wel dat je klant blijft in het plan van 15 pagina's per maand.
THE_BASE @aadje9318 april 2025 14:23
Nog altijd gratis printen hier, die berichtgeving werd later ingetrokken.
witterholt @THE_BASE18 april 2025 09:19
Hier ook een abonnement van het eerste uur en nog steeds gratis een kleine hoeveelheid pagina's per maand wat prima is aangezien ik nauwelijks wat print.
Cybje 18 april 2025 08:13
Volgens mij kun je dan in alle gevallen beter maar een copyshop of drukkerij toe:

1. Als je maar zeer incidenteel print (bijv. enkele keren per jaar) is een copyshop per afdruk vaak relatief duur, maar je hebt niet continu een abonnement te betalen en hoeft geen printer aan te schaffen
2. Bij zeer grote hoeveelheden is de prijs per afdruk bij een copyshop of drukkerij vaak goedkoper
Sissors
@Cybje18 april 2025 08:29
Maar het is wel een heel stuk makkelijker als je gewoon thuis wat kan afdrukken zonder dat je naar een copyshop hoeft te gaan om het retourlabel te printen bijvoorbeeld.

En ik heb zelf geen HP, maar voor de incidentele printer is het goedkoopste instant-ink abbo volgens mij een best goede deal. Simpelweg omdat je meer inkt kwijt bent aan de schoonmaken van zijn koppen, als aan het daadwerkelijk printen.

Soms is kleuren kunnen printen ook wel handig, en een all in one kleuren laser is wel heel veel duurder en heel veel groter dan mijn all in one kleuren inkjet.

[Reactie gewijzigd door Sissors op 18 april 2025 08:30]

The Zep Man
@Sissors18 april 2025 08:42
Maar het is wel een heel stuk makkelijker als je gewoon thuis wat kan afdrukken zonder dat je naar een copyshop hoeft te gaan om het retourlabel te printen bijvoorbeeld.
Dat kan prima met toner.
En ik heb zelf geen HP, maar voor de incidentele printer is het goedkoopste instant-ink abbo volgens mij een best goede deal. Simpelweg omdat je meer inkt kwijt bent aan de schoonmaken van zijn koppen, als aan het daadwerkelijk printen.
Volgens mij is toner op termijn alsnog goedkoper als je incidenteel een retourlabel print. Negeer een laserprinter voor vijf minuten of een half jaar of langer. De kans is groter dat die tijdsperiode minder invloed heeft op die printer dan op een inktprinter die al die tijd stil staat.
Soms is kleuren kunnen printen ook wel handig, en een all in one kleuren laser is wel heel veel duurder en heel veel groter dan mijn all in one kleuren inkjet.
Klopt. Maar wat print je dan in kleur? Foto's op een laserprinter zien er sowieso niet uit ten opzichte van printen met inkt. Als het geen foto's zijn, kan je ook een tweedehands laser overwegen.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 18 april 2025 08:48]

Scriptkid @Sissors18 april 2025 09:14
Duurder die zijn juist goedkoper.

Maar dan moet je wel over de levensduur kijken.

De ons is al 16 jaar en gaat nogsteeds als een malle. Meeste ink printer zie je elke 4-5 jaar vervangen 4*40 euro is ook 160.

En dan loop je te klooien de heletijd.
mexicanburribo @Cybje18 april 2025 08:37
Ik woonde tot voor kort in een stad in Noord-Brabant en had daar inderdaad hetzelfde idee bij. Scheelt mij geld, en hoef je ook niet zo’n ding aan te schaffen.

Echter, het vinden van een copyshop was onmogelijk in mijn omgeving. Staat vanalles op Google, maar het was allemaal weg of deden geen particuliere printjes meer.

Dus dat idee is leuk, zolang er voldoende copyshops in je buurt zitten
Andros @mexicanburribo18 april 2025 10:49
Bibliotheek anders? Die hebben de meeste gemeenten nog wel en daar kun je doorgaans voor een paar centen printen.
finsdefis @mexicanburribo18 april 2025 09:24
Mijn oplossing hiervoor was een tweedehands laserprinter. Voor 50 euro met 1/3e toner opgehaald bij een zzp'er. Werkt na 5 jaar nog steeds goed
Finraziel
@Cybje18 april 2025 08:36
Want volgens jou zit er niks tussen "zeer incidenteel" en "zeer grote hoeveelheden" in? :?
Cybje @Finraziel18 april 2025 09:27
Jawel, maar als ik voor elke gradatie hier een berekening moet maken, wordt het een erg lang verhaal voor gewoon een reactie onder een bericht. Daarnaast is het lastig in te schatten wat gemiddeld gebruik is.

Maar goed, ik zit net even prijzen van een copyshop te zoeken en dan is het bij 50 printjes per maand ook nog steeds goedkoper om daar te printen, als je alles meerekent:

1. Aanschaf printer
2. Abonnement inkt
3. Kosten papier

En dan is het voor het abonnement nog een gunstige berekening, want als je net over die 50 heen gaat (bijv. 60 printjes) kom je in de volgende staffel terecht en is de prijs per pagina ineens duurder.
Finraziel
@Cybje18 april 2025 09:48
Maar dan geef je geen waarde aan het feit dat je het gewoon thuis kunt doen. Niet iedereen heeft een copyshop om de hoek zitten, en al is dat wel zo kost het nog steeds meer tijd en moeite dan gewoon even thuis een printje draaien. Veel mensen zullen echter zelfs ergens met de auto naar toe moeten waarbij je dus niet alleen je eigen gemak en tijd moet rekenen maar ook de brandstof en extra last op die auto, eventueel zelfs ook nog parkeerkosten.

[Reactie gewijzigd door Finraziel op 18 april 2025 09:49]

Cybje @Finraziel18 april 2025 10:12
Maar ook dat is lastig om even snel in een reactie te verwerken. Ieders situatie is anders. Bijv. ik heb een lease auto die ik privé mag gebruiken en dan maakt een paar extra kilometer aan kosten niks uit. Iemand anders heeft misschien een OV kaart of busabonnement en maakt geen extra kosten. En weer iemand anders zal inderdaad brandstof moeten betalen.

En uiteraard is thuis een printje draaien een vorm van gemak. Maar aan de andere kant heb je ook een apparaat te beheren en dat kost ook gewoon tijd. D.w.z. mijn ervaring is dat printers regelmatig nukkig gedrag vertonen in het netwerk.

Als je al deze details meeneemt kan ik een apart artikel gaan schrijven hier op Tweakers
Finraziel
@Cybje18 april 2025 10:42
Als het te lastig is om de aspecten die meespelen allemaal mee te nemen dan moet je dus misschien geen uitspraken doen als "Volgens mij kun je dan in alle gevallen beter maar een copyshop of drukkerij toe".
Dat het gunstiger kan zijn betwist ik niet, enige reden dat ik reageerde is omdat je zo absoluut was in je uitspraak :)
Olaf van der Spek @Cybje18 april 2025 10:18
1. Als je maar zeer incidenteel print (bijv. enkele keren per jaar) is een copyshop per afdruk vaak relatief duur, maar je hebt niet continu een abonnement te betalen en hoeft geen printer aan te schaffen
Bestaan copyshops nog?
Wat betaal je voor een job van een enkele pagina?
En hoeveel tijd ben je kwijt?
The Zep Man
18 april 2025 08:11
Het abonnement dat HP zelf aanraadt voor thuisgebruik stijgt met een euro van zeven naar acht euro per maand.
Zelf raad ik HP af in het algemeen, en voor printen en voor thuisgebruik printen in het bijzonder. Verder raad ik ook printen met inkt af voor incidenteel printen thuis. Bijvoorbeeld Kruidvat maakt een prima vertaling van je vakantiekiekjes van digitaal naar fysiek voor een redelijke prijs. Al wil je verder incidenteel wat printen thuis, overweeg een (tweedehands) (zwart/wit) laserprinter. Die kan je een half jaar of langer negeren en het eerste printje dat eruit komt is prima.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 18 april 2025 08:47]

Tweakriez @The Zep Man18 april 2025 08:15
Hier heb ik echter al een aantal jaar een HP LaserJet Pro M148 staan. Nooit problemen mee gehad en tot nu toe 1 keer een toner moeten vervangen. Het apparaat reageert altijd en loopt nooit vast. Dit in tegenstelling tot diverse inkjet printers die ik in het verleden heb gehad. Ik ga nooit meer terug naar inkjet printers. Altijd ellende als je het ding nodig hebt en geen constante afdruk kwaliteit.
The Zep Man
@Tweakriez18 april 2025 08:21
Hier heb ik echter al een aantal jaar een HP LaserJet Pro M148 staan.
Als je voor laser gaat en voor het hogere segment, dan zal die de eerste jaren het beter doen dan een budget inkjet voor een gemiddelde consument. ;)

Voor mij geen HP om verschillende redenen (deels printer, deels anders):
• Universal printer driver deprecation (onder Windows, Linux geen probleem want opensource en onafhankelijk van HP).
• Kickstarter van en bijdrager aan het slechte printer business model en prijzen van consumables.
• Slechte ondersteuning m.b.t. hun netwerkapparatuur. Probeer maar eens firmwares voor iets oudere managed switches te verkrijgen van hun website. Gaat je niet lukken, tenzij je als enterprise klant diep in het ecosysteem zit. De rest van de wereld kan HP-apparatuur slecht tot niet onderhouden.
• Een persoonlijke mening: van de drie grote zakelijke notebookmerken en -series zijn die van HP het minst qua kwaliteit. De zakelijke lijnen uit de Lenovo ThinkPad en Dell Latitude series zijn een stuk stabieler in operatie en robuuster.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 18 april 2025 08:28]

Tweakriez @The Zep Man18 april 2025 08:33
Ik begrijp jouw punten zeker! Hp stond ook echt niet boven mijn lijstje maar ik kon deze Laserprinter rechtstreeks bij HP kopen voor €119,- wat nu achteraf een heel goede deal is geweest voor mij.

Mocht deze vervangen worden dan zal ik ook door alle negatieve berichten omtrent HP ook niet snel meer voor een HP gaan. Tot nu toe is daar gelukkig nog geen noodzaak voor gelukkig.
The Zep Man
@Tweakriez18 april 2025 08:36
Het is geen oordeel van jou. :) Tot voor kort had ik ook nog een HP LaserJet in huis staan die jarenlang trouw dienst draaide. Ondanks mijn positie was het zonde om die weg te gooien. Uiteindelijk heeft die voor een zacht prijsje een lichte revisiebeurt gekregen en een ander huis gevonden.

Verder heb ik weinig van HP. Volgens mij heb ik enkel nog een managed switch van dat merk in gebruik, waar OpenWrt op draait. Via die weg leerde ik hoe slecht het bij HP(E) gesteld is met onbetaalde ondersteuning op netwerkapparatuur.

Ik hoop dat je printer lang meegaat en dat je nog vele jaren niet hoeft na te denken over het merk van je volgende printer. ;)

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 18 april 2025 08:40]

michielonline 18 april 2025 08:54
De prijswijziging is 8 april aangekondigd en gaat voor mij op 9 mei in.
Voor mensen die nauwelijks printen is dit een ideale oplossing.

"Vroeger" kocht ik cartridges, maar die zijn zo gemaakt dat ze na een half jaar uitgedroogd zijn en het niet meer doen. Als ik dan een paar maanden later weer moest printen, kon ik eerst nieuwe cartridges kopen. Totaal was ik zo'n 40-50 euro per jaar kwijt aan inkt.

Nu betaalde ik lange tijd 1 euro per maand voor 15 pagina's welke ik drie maanden mee kan nemen. Met mijn verbruik komt dat er op neer dat ik altijd een flinke voorraad te printen pagina's heb voor 12 euro per jaar.

Vreemd genoeg gaan deze cartridges ook veel langer mee, sowieso zit er meer inkt in, maar ze drogen ook niet uit. Lijkt er dus op dat deze cartridges "beter" zijn.

Jammer dat het nu 1.79 wordt, maar nog steeds goedkoper dan zelf inkt kopen.
g_v_rijn @michielonline18 april 2025 08:59
Door simpel 1x per maaand een printje eruit te sturen - is een abo onnodig.
theduke1989 18 april 2025 08:26
op tiktok zie je dit veel.

Printer super goedkoop aanbieden, en dan de cartridges of patronen lekker duur verkopen.
Dat is natuurlijk het businessmodel voor iedere printer boer.

Ik heb daarom een goedkope Epson XP-3200 gekocht, daar kan je inktpatronen voor kopen in de Action, alle kleuren voor nog geen tientje. Lekker gemakkelijk.
en de printer heeft alle functies, printen, scannen, copy etc, geen fax maar goed is uit de mode om te faxen.
robbinonline 18 april 2025 08:29
Prima deal, 2 tientjes per jaar voor af en toe wat labels printen en een enkele keer een formuliertje of een kaartje. Nooit gedoe dat er geen inkt meer inzit of op of uitgedroogd is dan liggen er automatische nieuwe cardridges op de mat.
tekken4111 18 april 2025 08:40
Vroeger ook een tijdje dit abbonement gehad, vooral omdat we incidenteel printen en het gemak. Toen was het echter nog een abbonement van 30 pagina's voor €1,99. Dat is nu dus minimaal 50 en ruim 2,5x zo duur.

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