HP-printabonnement Instant Ink wordt twintig procent duurder

HP heeft de prijzen van het Instant Ink-printabonnement verhoogd. Het goedkoopste abonnement stijgt met dertig cent per maand, het duurste met vier euro. Het abonnement dat HP zelf aanraadt voor thuisgebruik stijgt met een euro van zeven naar acht euro per maand.

HP heeft de nieuwe prijzen op zijn website staan. Het is niet duidelijk per wanneer die prijzen exact zijn verhoogd, maar volgens tweakers die dat opmerkten, gebeurde dat recent. In de Wayback Machine is te zien dat de prijzen in ieder geval een maand geleden nog lager lagen.

Het goedkoopste abonnement, waarbij gebruikers tien pagina's per maand kunnen printen, stijgt van 1,49 euro per maand naar 1,79 euro. Het abonnement dat HP zelf aanraadt voor thuisgebruik, voor maximaal honderd pagina's per maand, gaat van zeven euro per maand naar acht euro. HP zegt niet waarom de prijzen stijgen.

Instant Ink is een printabonnement waarbij HP cartridges automatisch opstuurt naar gebruikers als ze een bepaald aantal pagina's hebben geprint. Gebruikers betalen dan niet per cartridge, maar per maand. Als gebruikers meer printen, betalen ze minder geld per geprinte pagina. HP stopte in 2020 al met een gratis versie van het abonnement. Dat abonnement werd vorig jaar al verhoogd van 0,99 euro per maand naar 1,49 euro. In de afgelopen jaren bracht HP ook het aantal abonnementen terug.