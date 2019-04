HP blokkeert met firmware-update huismerkcartridges bij Officejet-printers

HP heeft voor 25 printers in de Officejet-serie een firmware-update uitgebracht die het gebruik van huismerkcartridges blokkeert. Een webwinkel die huismerkcartridges levert probeert via de rechter een verbod op dergelijke updates af te dwingen.

Webwinkel 123inkt zegt tegen Tweakers in de afgelopen dagen honderden klachten gekregen te hebben van gebruikers die nieuwe huismerkcartridges hebben gekocht en niet meer kunnen printen. Als klanten de cartridge in hun printer stoppen krijgen ze een foutmelding. Het gaat om cartridges van het type HP 903, 907, 953 en 957.

Voor de 25 printers die deze cartridges gebruiken is recent een firmware-update verschenen. Op de supportpagina van bijvoorbeeld de Officejet 6950 is te zien dat deze update op 16 april is uitgebracht. Op de website staat omschreven dat de firmware 'dynamische beveiligingsmaatregelen' bevat die ervoor kunnen zorgen dat 'onderdelen' met niet-oorspronkelijke HP-chips niet meer functioneren.

Volgens 123inkt verschijnt op de betreffende printers een melding op het scherm dat er een update beschikbaar is. Bij die melding staat: "Er is een update beschikbaar waardoor de printer beter werkt. Wilt u de update installeren?". Ook als gebruikers automatisch updaten uit hebben staan wordt de melding getoond. Gebruikers kunnen de update dan wel weigeren.

De betreffende firmwareversie 19 blokkeert huismerkcartridges niet als deze al in de printer zaten voordat de update is geïnstalleerd. Alleen op het moment dat gebruikers een nieuwe huismerkcartridge in de printer stoppen, komt de melding in beeld. Er staat dan: "Probleem met cartridge. Een of meerdere cartridges lijken te zijn beschadigd. Verwijder de cartridges en vervang ze door nieuwe cartridges".

Het is niet voor het eerst dat HP huismerkcartridges blokkeert met een firmware-update. Datzelfde gebeurde in 2016, maar deze werd daarna door de fabrikant zelf teruggedraaid na klachten van gebruikers. Sinds december 2016 zit er op de doos van HP-printers een sticker waarop staat dat 'cartridges zonder HP-chip mogelijk niet werken en dat cartridges die vandaag werken, in de toekomst mogelijk niet meer functioneren'.

Naar aanleiding van de perikelen in 2016 heeft 123inkt destijds een stichting opgericht waarin klanten zich verenigen. De stichting neemt de juridische kosten op zich van een zaak die is aangespannen tegen HP. Begin 2017 startte de stichting een procedure om de firmware-updates tegen te gaan, maar de rechtbank Amsterdam wees een verbod af omdat HP had toegezegd dergelijke firmware-updates niet meer uit te brengen voor printers van voor december 2016 en omdat de schade voor klanten niet voldoende duidelijk zou zijn. De stichting ging in hoger beroep en op 12 april vond de zitting plaats. De uitspraak van het Hof Amsterdam wordt eind juni verwacht.

Eerder deze week bleek dat de Hoge Raad een patent van HP op een chip in printercartridges ongeldig heeft verklaard. Die uitspraak betekende het einde van een juridische strijd tussen 123inkt en HP die in 2014 begon. De webwinkel levert huismerkcartridges met een chip die volgens HP een patent schendt, maar de Hoge Raad oordeelde net als de rechtbank dat het patent niet geldig is. Webwinkel 123inkt mag dus cartridges met de chip blijven verkopen. Het ging daarbij overigens niet om de huismerkcartridges die HP nu blokkeert.

123inkt gaat zijn huismerkcartridges voor de getroffen printers van een nieuwe chip voorzien, die de beveiliging in de nieuwe firmware-update omzeilt. Die nieuwe huismerkcartridges zouden vanaf volgende week beschikbaar zijn.

HP Nederland geeft geen inhoudelijk antwoord op vragen van Tweakers over het blokkeren van de huismerkcartridges. Een woordvoerder deelt een statement met algemene uitleg over de 'dynamische beveiliging' die de fabrikant toepast. HP zegt dat te doen 'om de kwaliteit van onze klantervaring en intellectuele eigendommen te beschermen' en om 'namaak van HP-printbenodigdheden en garantierisico's te verminderen'.