Leuvense software spoort via ai sneller zeldzame afwijkingen op bij pasgeborenen

Onderzoekers van een kinderziekenhuis in het Amerikaanse San Diego hebben voor het eerst artificiële intelligentie ingezet om bij kinderen met zeldzame genetische afwijkingen sneller een diagnose te stellen. De gebruikte software wordt ontwikkeld door het Leuvense bedrijf Diploid.

Het softwarepakket Moon is volgens de Belgische ontwikkelaar Diploid wereldwijd het eerste programma dat artificiële intelligentie gebruikt voor de diagnose van zeldzame aandoeningen. De technologie bespaart veel kostbare tijd; met Moon duurt het slechts zo'n vijf minuten om tussen de 4,5 miljoen mutaties in een volledig menselijk genoom de ziekteverwekkende mutatie op te sporen.

Integratie van de symptomen van de patiënt, gebaseerd op analyse van de medische literatuur, is een van de belangrijkste steunpilaren van de geautomatiseerde interpretatie door Moon. De software werd recent voor het eerst succesvol ingezet in het Rady kinderziekenhuis in San Diego. De resultaten zijn gepubliceerd in het vakblad Science Translational Medicine. De studie benadrukt dat de geautomatiseerde diagnoses overeenkwamen met de handmatige interpretatie door experts. De Moon-software haalde 99 procent precisie bij 95 kinderen met 97 genetische aandoeningen.

Naar schatting vier procent van de pasgeborenen wordt getroffen door een genetische afwijking, die de belangrijkste doodsoorzaak bij zuigelingen zijn. Zeldzame genetische ziekten zijn ook goed voor ongeveer vijftien procent van de opnames in kinderziekenhuizen. De nieuwe methode kan de diagnose van ernstig zieke kinderen op de intensive care aanzienlijk versnellen. Dit opent volgens Diploid de deur naar genetisch screenen als een eerstelijns diagnostische test voor baby's met onbekende aandoeningen.