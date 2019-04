KPN werkt aan elf glasvezelprojecten en maakt minder omzet

KPN is sinds begin dit jaar aan elf verschillende projecten begonnen voor het omzetten van koper naar glasvezel. In de komende drie jaar moeten meer dan een miljoen Nederlandse huishoudens aangesloten zijn op het glasvezelnetwerk.

Het nieuwe cijfer van elf glasvezelprojecten noemt KPN bij de publicatie van de kwartaalcijfers die het vrijdag heeft gepubliceerd. Het bedrijf schrijft dat het de bouw is begonnen in elf verschillende 'gebieden' in Nederland sinds het begin van dit jaar. In welke dorpen of steden de aanleg is begonnen noemt KPN niet in de kwartaalcijfers.

Eind maart maakte KPN bekend te starten met de aanleg in zes gebieden, namelijk Zwolle Stadshagen, Eersel Centrum, Amsterdam IJburg, Bergeijk, Bennekom en Eibergen. In die eerste twee gebieden waren de werkzaamheden eind maart al begonnen. Toen schreef KPN nog dat de werkzaamheden van de andere gebieden 'later dit jaar' zouden starten. Ook sprak KPN in maart over plannen voor een glasvezelnetwerk in Gouda. Vermoedelijk zijn deze geplande werkzaamheden inmiddels allemaal gestart. Eind vorig startte KPN nog met de aanleg van glasvezelnetwerken in wijken van Arnhem, Dongen, Helvoirt en Zwolle. KPN NetwerkNL is verantwoordelijk voor de aanleg van glasvezel. De constructie van glasvezelnetwerken hangt samen met het uitfaseren van het kopernetwerk voor dsl en telefonie.

Eerder dit jaar kondigde KPN aan om in de tweede helft van 2019 internetsnelheden van 1Gbit/s mogelijk te maken over de glasvezelnetwerken. Volgens het bedrijf is dit mogelijk door een overeenkomst met Nokia, die netwerktechnologie op basis van de gpon -techniek en opvolger xgs-pon levert. Op termijn moet dit symmetrische snelheden van 10Gbit/s mogelijk maken.

Met het publiceren van de kwartaalcijfers maakt KPN ook bekend in het afgelopen kwartaal minder omzet te hebben geboekt ten opzichte van een jaar eerder. In het eerste kwartaal van 2019 was er een omzet van 1,362 miljard euro, dat is 2,9 procent minder dan het eerste kwartaal van 2018. De nettowinst is over het afgelopen kwartaal met tien procent gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor, naar 89 miljoen euro over het eerste kwartaal van 2019.

De dalende omzet kwam door een daling uit de inkomsten van zowel de consumenten als de zakelijke divisies van het bedrijf. KPN verdiende het afgelopen kwartaal 728 miljoen euro aan consumenten, 2,1 procent minder dan het eerste kwartaal van 2018. Aan de zakelijke klanten verdiende KPN het afgelopen kwartaal 506 miljoen euro, 4,9 procent minder dan hetzelfde kwartaal het jaar daarvoor. Aan telecomproviders die gebruikmaken van het KPN-netwerk verdiende KPN in het eerste kwartaal van 2019 wel meer geld dan het jaar daarvoor: 157 miljoen euro. Dat is drie procent meer dan in het eerste kwartaal van 2018 aan die klanten werd verdiend.

KPN had in het afgelopen kwartaal daarnaast minder klanten ten opzichte van het eerste kwartaal van 2018. Voor tv, vaste internet en telefonie heeft KPN nu 3,395 miljoen vaste klanten, in het eerste kwartaal van 2018 waren dit er nog 3,536 miljoen. Ook de hoeveelheid mobiele klanten is gedaald, van 3,655 miljoen klanten met een mobiel abonnement in het eerste kwartaal van 2018 naar 3,606 miljoen klanten met een dergelijk abonnement in het afgelopen kwartaal.