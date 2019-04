Aantal dagelijkse gebruikers Huawei- en Honor-smartphones bedraagt 470 miljoen

EMUI, de skin die Huawei over het Android-besturingssysteem aanbrengt, wordt volgens het Chinese bedrijf dagelijks door minstens 470 miljoen mensen actief gebruikt. Dat betekent dat er ongeveer 470 miljoen gebruikers van Huawei- en Honor-smartphones zijn.

De melding over het aantal dagelijkse gebruikers volgt op nieuws van vorig jaar dat Huawei in 2018 200 miljoen smartphones leverde. Dat aantal is inclusief Honor-toestellen. In 2017 bedroeg dat aantal 153 miljoen en in 2016 was het bijna 140 miljoen. Huawei levert zijn toestellen uitsluitend met EMUI. Het aantal gebruikers van alternatieve interfaces zoals Nova is niet bekend.

De cijfers over EMUI-gebruik werden volgens GizChina op een EMUI-persbriefing in China bekendgemaakt door Wang Chenglu, president van de software-afdeling bij de consumer business group van Huawei. De interface is intussen beschikbaar in 216 landen en in 77 verschillende talen. Volgens Chenglu heeft de EMUI-interface sinds zijn introductie in 2012 een enorme groei doorgemaakt, wat uiteraard een rechtstreeks gevolg is van de toenemende verkoop van de smartphones van Huawei en diens submerk Honor.

De topman van Huawei stond tijdens zijn presentatie ook stil bij de belangrijkste vernieuwingen in EMUI door de jaren heen. Hij noemde onder meer de introductie van GPU Turbo in EMUI 8.2, de Link Turbo-functie van EMUI 9 en het verbeterde bestandssysteem plus de Huawei Ark compiler in EMUI 9.1, de meest recente versie van de interface.

Sinds een jaar gaan er geruchten dat Huawei achter de schermen aan een eigen mobiel besturingssysteem zou werken, ter vervanging van Android. Een eigen OS zou onder meer van pas komen wanneer er door Amerikaanse sancties tegen Huawei geen smartphones met Android meer mogen worden verkocht. Het ligt voor de hand dat de look and feel van het eigen besturingssysteem gebaseerd zal zijn op de EMUI-interface. Het gaat echter nog louter om geruchten; Huawei zelf nog niet op de speculaties gereageerd.