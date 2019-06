Teaser wijst erop dat Huawei smartphone met 7nm-midrange-soc gaat presenteren

De Chinese smartphonemaker Huawei heeft een teaser geplaatst voor de aankondiging van zijn Nova 5-smartphone. De teaser wijst erop dat die telefoon de eerste midrange-soc heeft die is gemaakt op TSMC's 7nm-procedé.

Volgens ITHome gaat het om een soc met twee Cortex A76-kernen en zes Cortex A55-kernen, bijgestaan door een Mali G52-gpu. Alleen de Nova 5 zou deze soc krijgen; de Nova 5 Pro die ook zou komen, zou een Kirin 980 hebben.

Daarmee zou Huawei de eerste zijn die een telefoon met een midrange-soc aankondigt die is gemaakt op een 7nm-procedé. Tot nu zijn mobiele socs vanaf TSMC's 7nm-productielijn alleen bedoeld voor high-end telefoons, zoals de Apple A12 Bionic in de iPhone XS, de Snapdragon 855 van Qualcomm voor veel Android-telefoons en Huaweis eigen Kirin 980 in de P30 Pro, Mate 20 Pro en sommige andere modellen.

Huawei zou de Nova 5-telefoons vrijdag willen presenteren. De Nova-serie kwam jaren geleden ook in Nederland uit, maar dat is al enige tijd niet meer het geval. Door het handelsverbod van Amerikaanse bedrijven met Huawei is het bovendien onduidelijk of Huawei komende tijd nog nieuwe modellen met Google-apps kan uitbrengen in Europa of dat het moet wachten tot het zijn eigen besturingssysteem voor smartphones klaar heeft.