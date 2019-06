Huawei kondigt Nova 5-smartphone met Kirin 810-soc aan

Huawei heeft de Nova 5 en Nova 5 Pro aangekondigd. De Nova 5 is de eerste smartphone met de nieuwe Kirin 810-soc voor midrange-smartphones, die Huawei op 7nm laat maken. De Nova 5 Pro heeft de Kirin 980.

Naast de Nova 5 en Nova 5 Pro heeft Huawei de Nova 5i op zijn site gezet, maar dit is volgens Gizmochina een P20 Lite 2019 met Kirin 710 onder een andere naam. De Nova 5 is wel een geheel nieuw toestel en het eerste met een Kirin 810-soc. Dit is een op 7nm geproduceerde octacore met twee Cortex A76-cores op 2,27GHz en zes zuinigere Cortex A55-rekenkernen op 1,8GHz. Ter vergelijking: de Kirin 980 van de Nova 5 Pro heeft twee Cortex A76-cores op 2,60GHz, twee A76-cores op 1,92GHz en vier A55-varianten op 1,80GHz.

Verschil is er ook in de uitvoeringen. De Pro heeft 8GB ram en 256GB opslag, terwijl de Nova 5 6GB werkgeheugen en 128GB opslag krijgt. De overige specificaties komen vrijwel overeen. De smartphones hebben een 6,39"-scherm met oledpaneel en smalle inkeping voor de frontcamera. Ze draaien EMUI 9.1.1 dat gebaseerd is op Android 9. Onduidelijk is of ze in aanmerking komen voor Android Q. Ze staan in ieder geval niet op de donderdag gepubliceerde lijst van smartphones die Huawei met Android Q test. Google heeft de Android-licentie van Huawei ingetrokken door het handelsboycot van de VS, waardoor onduidelijk is welke smartphones nog upgrades krijgen.

Die frontcamera is een 32-megapixelmodel met f/2.0-lens. Aan de achterkant zitten vier camera's, een van 48-megapixel met Sony IMX586-sensor, een 16-megapixelcamera met ultragroothoeklens, een dieptesenso en een macrolens met een resolutie van twee megapixel. De al aangekondigde Honor 20 en 20 Pro hebben ook zo'n camera met macrolens.

Verder hebben de nieuwe Nova's een accu met een capaciteit van 3500mAh en ondersteuning voor snelladen met een vermogen van 40W, waarmee ze in een half uur tot 85 procent van hun capaciteit opgeladen kunnen worden. Ook beschikken de smartphones over wifi-ac, bluetooth 5.0, usb-c en een 3,5mm-audioconnector. Het is de vraag of de Nova 5-modellen in de Benelux uitkomen. De Nova 4 van eind vorig jaar verscheen hier niet. Die smartphone had een gat in het scherm voor de camera.

Update, 14.50: Informatie over het besturingssysteem toegevoegd.