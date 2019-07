Honor onthult specificaties 9X en 9X Pro

Honor heeft de 9X en 9X Pro onthuld. De toestellen komen als eerste in China uit en kosten omgerekend tussen de 182 en 313 euro. Voor dat geld krijgen consumenten een toestel met een pop-up-frontcamera en een HiSilicon Kirin 810-octacore.

De twee modellen van de Huawei-dochter zijn gelijk in hun uiterlijk en afmetingen, maar verschillen aan de binnenkant op enkele belangrijke fronten. De 7nm-Kirin 810 van de Pro heeft volgens Android Authority ten eerste aanvullende waterkoeling. Verder heeft de non-Pro 4 of 6GB ram en de Pro heeft 8GB werkgeheugen. Het opslaggeheugen volgt die trend met 64 of 128GB en 128 of 256GB, respectievelijk. Dat is nog uit te breiden met een micro-sd-kaart van maximaal 512GB.

Verder lijkt het erop dat de telefoons hetzelfde zijn. De lcd-display heeft een diagonaal van 6,59" en een resolutie van 2340x1080 pixels. De behuizing is 163,1mm breed en 77,2 mm lang. De camera aan de achterkant heeft een sensor met 48 megapixels en die aan de voorkant 16 megapixels. De toestellen hebben een usb-c-poort, een headphone-jackingang, een 4000mAh-accu met laden op 5V/2A en een vingerafdrukscanner op de zijkant.

De Honor 9X is straks verkrijgbaar in blauw, zwart en rood en de 9X Pro in zwart en paars. Op 30 juli is het toestel verkrijgbaar in China. Mogelijk komen ze in de maanden daarna naar de rest van de wereld, maar het is onbekend wanneer dat zou zijn en hoeveel de prijs zou stijgen.