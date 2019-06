Honor 20 Pro komt in juli uit in Nederland

De Honor 20 Pro komt uit juli in Nederland uit. Het was lange tijd onduidelijk of het toestel ook hier op de markt zou komen, maar dat gebeurt volgende maand toch. Het toestel gaat waarschijnlijk 599 euro kosten.

Er is nog geen specifieke datum bekend waarop de Honor 20 Pro in Nederland uitkomt. Dat zou 'in juli' zijn, schrijft het bedrijf in een persbericht, maar een specifieke datum wordt daarin niet genoemd. Ook bevestigt het bedrijf de prijs nog niet, maar eerder werd al bekend dat de Honor 20 Pro 599 euro zou kosten, honderd euro méér dan de standaard Honor 20.

Ook bevestigt Honor dat die laatste telefoon naar Nederland komt. Dat was al bekend, al komt het toestel een dag eerder uit dan aanvankelijk de bedoeling was: 24 juni, in plaats van de 25e. Het bedrijf bevestigt dat de telefoon 499 euro gaat kosten.

Het was lange tijd onzeker of de Honor 20 Pro ook hier zou uitkomen. Er gingen al geruchten dat moederbedrijf Huawei de telefoon niet kon uitbrengen vanwege het Amerikaanse handelsverbod. Naast Nederland wordt het toestel ook in onder andere Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk verkocht.