Kliks op Huawei-smartphones in Pricewatch dalen met meer dan 40 procent

De kliks op Huawei-smartphones in de Pricewatch zijn in de afgelopen week met ongeveer veertig procent gedaald, zo blijkt uit een analyse van Tweakers. De kliks op smartphones in het geheel stegen in dezelfde periode juist iets.

De daling begon meteen op dinsdag 21 mei, de dag nadat bekend werd dat Google de Android-licentie van Huawei intrekt. In de dagen erna is de interesse in Huawei-smartphones verder ingezakt. Het is onbekend of dat ook heeft geleid tot lagere verkopen van Huawei-smartphones. De smartphones zijn wel volop te koop. Huawei en providers maken ook volop reclame voor de nieuwste modellen.

De cijfers van Huaweis dochterbedrijf Honor zijn minder duidelijk, omdat de schommelingen daarvan door het lage aantal kliks in de Pricewatch altijd al groot zijn. In elk geval heeft de aankondiging van de Honor 20 en 20 Pro vorige week weinig gewicht in de schaal gelegd, wat normaal wel gebeurt bij de presentatie van nieuwe modellen.

De daling bij Huawei-smartphones was zichtbaar over de hele line-up. Ook de duurste versie, P30 Pro, kende een sterke daling na het intrekken van de Android-licentie. Huawei heeft beloofd huidige telefoons, al verkochte modellen en exemplaren die nog in voorraad liggen, te blijven ondersteunen met updates. Of er ook Android-upgrades komen, is nog niet duidelijk.

De stijging van het aantal kliks in de Pricewatch op smartphones komt vooral door grotere interesse in Samsung-telefoons. De marktleider had in de afgelopen week twintig procent meer kliks dan in de weken ervoor. Ook Googles Pixel-telefoons konden op grotere interesse rekenen van het Tweakers-publiek. Samsung is momenteel het populairste merk in de Pricewatch, op grote afstand gevolgd Apple, Xiaomi en Google.