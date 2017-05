Door Arnoud Wokke, woensdag 3 mei 2017 17:48, 52 reacties • Feedback

Nederlanders zijn afgelopen jaar minder low-end en midrange smartphones gaan kopen. Dat zegt GfK naar aanleiding van vragen van Tweakers. In de Pricewatch is ook minder interesse zichtbaar in telefoons onder 400 euro.

De verkopen van smartphones onder 400 euro is volgens GfK-consultant Theo Hendriksen afgelopen jaar met tussen 4 en 5 procent afgenomen, terwijl de interesse in duurdere modellen juist toenam. Die trend is het meest zichtbaar in de aanschaf van losse toestellen. De markt voor telefoons bij abonnementen was afgelopen jaar veel stabieler, zegt Hendriksen tegen Tweakers.

Dezelfde trend is zichtbaar in de Pricewatch in Tweakers, waar het aantal kliks op goedkopere modellen smartphones ten opzichte van een jaar geleden ook significant is afgenomen, terwijl juist de duurste telefoons op meer interesse kunnen rekenen.

Het is onbekend waar de daling precies door komt. Hendriksen ziet uit naar nieuwe cijfers over de maand mei. Maandag gingen nieuwe regels in, waardoor mensen die een telefoon kopen bij een abonnement en meer dan 250 euro van het aanschafbedrag in maandelijkse termijnen willen afbetalen, gegevens over loon en woonlasten moeten opgeven voor een inkomenstoets. Bovendien leidt dat tot een BKR-registratie en heeft het gevolgen bij het aanvragen van een hypotheek.

De vraag is welke invloed dat gaat hebben op wat voor telefoons Nederlanders aanschaffen. Volgens Hendriksen lijkt het er op basis van vooronderzoek op dat er wel een effect zichtbaar zal zijn. "De meeste mensen die nu een dure telefoon hebben aangeschaft bij een abonnement zeiden dat het geen invloed zou hebben bij de aanschaf van een volgende smartphone, maar veel mensen zeiden ook dat ze een goedkopere telefoon zouden kopen of een los toestel gaan aanschaffen." Desondanks wil Hendriksen nog niet concluderen dat het effect echt zichtbaar zal zijn. "Er is een verschil tussen iets op een vragenlijst invullen en die beslissing echt maken."