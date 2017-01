Door Arnoud Wokke, donderdag 19 januari 2017 11:22, 31 reacties • Feedback

Ongeveer eenderde van de Nederlanders heeft een smart-tv. Dat concludeert marktonderzoeksbureau GfK op basis van eigen onderzoek. Het aantal eigenaren van een smart-tv is sinds het vorige onderzoek in december 2015 ongeveer gelijk gebleven.

Het percentage van smart-tv-eigenaren ligt op 35 procent, claimt GfK. Meer gegevens over de tv-markt openbaart het onderzoeksbureau niet. Het bureau verdient geld met de verkoop van rapporten als deze waaruit dit gegeven komt.

GfK meldt verder wel dat ook het bezit van tablets en smartphones in 2016 ongeveer gelijk is gebleven. Ongeveer 83 procent van de respondenten heeft een smartphone, terwijl ongeveer tweederde van de onderzochten zegt een tablet te bezitten.

Op gebied van sociale media blijft Facebook het populairst. Ongeveer 72 procent van de ondervraagden gebruikt Facebook. Twitter valt terug naar 21 procent, maar ligt nog altijd voor op Snapchat. Instagram is in gebruik bij 22 procent van de respondenten.

De cijfers komen uit het onderzoek 'trends in digitale media'. Daarvoor ondervraagt GfK 1251 Nederlanders van 13 jaar of ouder die gebruikmaken van internet. Het onderzoek is volgens het bureau representatief voor alle 13.375.000 internetters in Nederland.