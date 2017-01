Door Emile Witteman, donderdag 19 januari 2017 11:35, 6 reacties • Feedback

Cooler Master is begonnen met het verkopen van de MasterWatt Lite-voedingen. De voedingen zijn beschikbaar met vermogens tussen de 400 en 700 watt en hebben adviesprijzen tussen de 40 en 65 euro.

Alle voedingen zijn voorzien van een standaard 80 Plus-certificaat, wat betekent dat ze tussen 82 en 85 procent efficiëntie behalen. Ze worden gekoeld door een 120mm-ventilator en kunnen minstens 90 procent van het opgegeven vermogen over de 12-voltrail leveren.

De voedingen zijn beschikbaar in varianten van 400W, 500W, 600W en 700W. Ze beschikken allemaal over een 4+4-pins cpu-connector, zes sata-connectors, vier molexaansluitingen en een fdd-kabel. Het aantal 6+2-pins pci-e-aansluitingen verschilt per model: de 400-wattversie heeft er één, de 500- en 600-wattversies hebben er twee en de 700-wattversie vier.

De voedingen zijn per direct verkrijgbaar voor adviesprijzen van respectievelijk 39,99, 49,99, 59,99 en 64,99 euro.