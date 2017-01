Door Sander van Voorst, donderdag 19 januari 2017 10:52, 12 reacties • Feedback

Onderzoeksjournalist Brian Krebs heeft een uitgebreid artikel gepubliceerd over de persoon achter de Mirai-malware. Iemand gebruikte deze malware om Krebs' site vorig jaar plat te leggen. De auteur van de malware publiceerde onder de naam Anna-senpai eerder de broncode.

Het onderzoek van Krebs, dat naar eigen zeggen honderden uren in beslag nam, bestaat voornamelijk uit verschillende gesprekken met en tussen personen die kennis hebben van de mensen achter Mirai. De conclusie van de onderzoeker is dat de Mirai-malware hoogstwaarschijnlijk is ontwikkeld door de twintigjarige directeur van het bedrijf ProTraf, dat onder andere anti-ddos-diensten verleent aan Minecraft-servers. Hij is bekend onder verschillende namen, waaronder 'OG_Richard_Stallman', 'Dreadiscool' en 'Anna-senpai'. Om alle namen uit het onderzoek bij te houden, heeft Krebs een lijst opgesteld.

De eerste aanwijzing die Krebs op het spoor bracht, is de realisatie dat Mirai niet het eerste botnet is dat bestaat uit slecht beveiligde internet-of-things-apparaten. Voorgaande versies stonden bekend onder namen als Bashlite/Bashlight en Qbot. Die eerste naam kwam ook terug in een eerste analyse van de ddos op de site van Brian Krebs in september.

Een ddos-groep met de naam 'lelddos', waarvan twee leden weer verbonden zijn aan ProTraf, gebruikte deze naam. Een van deze leden zou de ontwikkelaar zijn geweest van deze malwarevarianten. De ddos-groep richtte zich voornamelijk op aanvallen op Minecraft-servers.

Door deze omstandigheden richt Krebs zich op ProTraf en de directeur van het bedrijf. De onderzoeker noemt een sterke overeenkomst tussen de genoemde programmeervaardigheden van de directeur op zijn LinkedIn-profiel en het profiel van Anna-senpai op de site Hackforums. Dat is de site waarop Anna-senpai de malware in oktober vrijgaf. Het blijkt dat deze persoon de malware ontwikkelde om apparaten over te nemen die met oudere varianten zoals Qbot geïnfecteerd waren en zo een krachtiger botnet te bouwen.

De ProTraf-directeur gebruikte het Mirai-botnet onder andere om providers te dwingen Qbot- c2 -servers offline te halen, oftewel te nullen, en om verschillende partijen af te persen. Hij zou de aanval op de site van Krebs niet zelf uitgevoerd hebben; dit zou het werk zijn van een klant die het botnet van hem huurde voor vijfduizend dollar per week.

Het onderzoek van Krebs laat enkele vragen open, zoals de precieze reden achter het publiceren van de broncode van de malware en wat de vervolgstappen zijn. Het is onduidelijk of de FBI actie zal ondernemen naar aanleiding van de ontdekkingen van de onderzoeker. Door de grootte van het onderzoek is het niet mogelijk alle delen te benoemen, een detail is dat de Mirai-malware naar de animeserie 'Mirai Nikki' is vernoemd. De auteur van de malware lijkt fan te zijn van verschillende series uit dat genre.

Het bericht bij de publicatie van de Mirai-broncode