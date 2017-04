Door Sander van Voorst, vrijdag 7 april 2017 17:35, 21 reacties • Feedback

Beveiligingsbedrijf Radware heeft een nieuwe malwarevariant ontdekt, die het de naam BrickerBot heeft gegeven. De kwaadaardige software infecteert internet-of-things-apparaten en zorgt ervoor dat deze vrijwel niet meer zijn te gebruiken.

Daarbij gaat het om zogenaamde pdos-aanvallen, wat staat voor 'permanent denial of service', aldus het bedrijf. Deze vorm van aanvallen staat ook wel bekend als phlashing. In het geval van BrickerBot voert de malware bijvoorbeeld verschillende fdisk-commando's uit die leiden tot een beschadigd bestandssysteem door willekeurige bits te schrijven, waarna de internetverbinding wordt verbroken en het aantal kernel threads naar 1 omlaag wordt geschroefd. Hierdoor wordt het geïnfecteerde systeem traag en is nauwelijks nog te gebruiken.

BrickerBot wordt op dezelfde manier als de Mirai-malware verspreid, namelijk door met brute force telnet-toegang te verkrijgen. Volgens Radware zijn er twee botnets actief die de malware verspreiden. Het eerste, genaamd BrickerBot1, vertoonde gedurende een korte periode veel activiteit. Het tweede botnet vertoonde minder activiteit en maakte gebruik van verkeer dat afkomstig was van Tor-exitnodes. Gedurende een periode van vier dagen registreerden de honeypots van Radware in totaal 1895 pdos-pogingen door BrickerBot1 van enkele ip-adressen over de hele wereld.

Het tweede botnet leverde 333 pdos-pogingen op en maakt gebruik van afwijkende commando's na infectie. De malware richt zich op apparaten die Linux of BusyBox draaien en een open telnet-poort hebben. Het is niet duidelijk wie verantwoordelijk is voor de BrickerBot-aanvallen. In het geval van Mirai kunnen geïnfecteerde apparaten nog ingezet worden voor ddos-aanvallen als onderdeel van een botnet. BrickerBot doet echter niets anders dan de apparaten beschadigen, waardoor de aanvallen iets weghebben van een 'opruimactie'. Een onderzoeker ontwikkelde in oktober een 'goedaardige worm' om het Mirai-botnet te bestrijden.

BrickerBot1-commando's