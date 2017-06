Door Arnoud Wokke, woensdag 14 juni 2017 20:26, 14 reacties • Feedback

De Nederlandse regering gaat waarschijnlijk onderzoeken hoe zij mensen en bedrijven kunnen beschermen tegen het slechte updatebeleid van leveranciers van slimme apparaten. Dergelijke internet-of-things-apparatuur is vaak matig beveiligd en krijgt mondjesmaat updates.

De Tweede Kamer heeft met een overgrote meerderheid van 148 stemmen een motie aangenomen van kamerleden Maarten Hijnk van SP en Kees Verhoeven van D66, die de regering oproept om onderzoek te doen naar de bescherming van mensen en bedrijven tegen slecht beveiligde iot-apparatuur. "Niemand zit te wachten op een massale cyberaanval via gehackte waterkokers of koelkasten", stellen de Kamerleden in de motie.

De Kamerleden stellen voor dat de regering onderzoekt welke minimale eisen de overheid mag stellen aan de beveiliging van zulke apparatuur. Bovendien wil de Kamer weten hoe de overheid deze eisen kan afdwingen bij fabrikanten van zulke apparatuur.

Het onderwerp van beveiliging van iot-apparatuur staat op de politieke agenda, sinds het Mirai-botnet gebruik maakte van kwetsbare apparaten met een internetverbinding. Daarbij ging het onder meer om ip-camera's en digitale videorecorders met standaardwachtwoorden. De Europese Commissie kwam eerder met een plan voor certificering van iot-apparatuur als maatregel tegen slechte beveiliging.