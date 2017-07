'Lek in gSOAP-softwarebibliotheek maakt veel iot-apparaten kwetsbaar'

Beveiligingsbedrijf Senrio heeft een lek gevonden in de softwarebibliotheek gSOAP, die wordt gebruikt in iot-apparaten. Het bedrijf trof de kwetsbaarheid aan in een beveiligingscamera van Axis, maar zegt dat door de populariteit van gSOAP veel andere apparaten ook kwetsbaar zijn.

Senrio heeft de stack buffer overflow-kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2017-9765 zelf de naam Devil's Ivy gegeven, naar eigen zeggen omdat deze zich net als de gelijknamige plant snel verspreidt en moeilijk te verdelgen is. Het lek maakt het voor een aanvaller mogelijk om op afstand code uit te voeren op een kwetsbaar apparaat en het op deze manier over te nemen. Canon-dochter Axis bevestigde dat de kwetsbaarheid aanwezig was in 249 van zijn cameramodellen. De fabrikant heeft patches uitgebracht.

Vervolgens nam Senrio contact op met Genivia, dat de gSOAP -code onderhoudt. Dat bedrijf kwam in juni met een patch. Volgens Senrio werd de software dit jaar dertigduizend keer gedownload en zegt Genivia dat er in totaal meer dan 1 miljoen gSOAP-downloads hebben plaatsgevonden. Onder meer Microsoft, IBM en Adobe zijn klanten bij het bedrijf. Senrio zegt dat moeilijk te schatten is op welke manieren apparaten met de lekke software kwetsbaar zijn, maar schat dat 'tientallen miljoenen apparaten' risico lopen. Zes procent van de bij het Onvif-standaardisatieconsortium aangesloten bedrijven zou gSOAP-gebruiken.

Uit een technische analyse van de kwetsbaarheid blijkt dat exploitatie vereist dat er 2,14GB aan data naar een apparaat wordt geüpload. IPVM-expert Brian Karas liet aan onderzoeksjournalist Brian Krebs weten dat de kwetsbaarheid zich niet leent voor het opzetten van een botnet als Mirai. Zo zouden veel apparaten bijvoorbeeld een limiet stellen aan de grootte van uploads en zou het moeilijk zijn een soort universele aanvalstool te ontwikkelen. Daarnaast helpt het om apparaten niet direct via internet benaderbaar te maken. Dat is dan ook het advies van Senrio, naast het uitvoeren van patches.