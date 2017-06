Door Sander van Voorst, woensdag 7 juni 2017 12:49, 49 reacties • Feedback

Het Finse beveiligingsbedrijf F-Secure heeft achttien lekken ontdekt in ip-camera's die door de Chinese fabrikant Foscam worden gemaakt. De kwetsbaarheden stellen een aanvaller in staat het apparaat over te nemen.

Het bedrijf heeft twee camera's onderzocht: de Foscam C2 en de Opticam i5. Die laatste wordt door Foscam gemaakt en verkocht onder een andere naam. De camera's worden volgens F-Secure onder veertien verschillende namen verkocht, waaronder Ambientcam, Qcam en Chacon. De onderzoekers achten het mogelijk dat de gevonden kwetsbaarheden ook in andere modellen van de fabrikant voorkomen. De onderzochte firmwareversies zijn 1.11.1.8 en 1.5.2.11. Hoewel het bedrijf de lekken heeft gemeld, is er ook na maanden geen antwoord gekomen van de fabrikant.

De kwetsbaarheden variëren van onveilige standaardaccounts tot voorgeprogrammeerde standaardaccounts die niet door gebruikers te wijzigen zijn. Andere lekken maken het mogelijk om op afstand code te injecteren en code aan te passen om roottoegang te krijgen. Daarnaast is een verborgen Telnet-functie aanwezig, die het mogelijk maakt om via een gehackte camera het netwerk in kaart te brengen.

De kwetsbaarheden kunnen ertoe leiden dat een aanvaller het apparaat overneemt en toegang krijgt tot videofeeds. Bovendien is het mogelijk om bestanden naar de ingebouwde ftp-server te uploaden. Andere denkbare mogelijkheden zijn het inzetten van een gehackte camera voor ddos-aanvallen. Dat verschijnsel werd onder de aandacht gebracht door de ddos-aanvallen door het Mirai-botnet, dat onder meer bestaat uit onveilige ip-camera's en digitale videorecorders. Volgens de F-Secure onderzoeker die de lekken ontdekte, had hij 'nog nooit een apparaat ontdekt dat zo slecht ontworpen is'.