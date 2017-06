Door Sander van Voorst, woensdag 7 juni 2017 13:52, 17 reacties • Feedback

Schrijver Jay Pinkerton, die bij Valve werkte aan games als Team Fortress 2 en Portal 2, heeft het Amerikaanse bedrijf verlaten. Daarmee is hij de vierde schrijver die sinds begin 2016 zijn baan bij het bedrijf heeft opgezegd.

Het vertrek werd opgemerkt door de site RockPaperShotgun, nadat Pinkerton op zijn Facebook-pagina had aangegeven dat zijn baan bij Valve tot een einde is gekomen. Hij heeft niet bekendgemaakt waarom hij het bedrijf heeft verlaten. Hij werkte sinds 2008 bij Valve en schreef samen met Erik Wolpaw en Chet Faliszek het verhaal van de game Portal 2. Daarnaast werkte hij aan de 'Meet the..'-serie van Team Fortress 2, waarin de verschillende personages in de game geïntroduceerd worden.

Zijn medeauteurs zijn inmiddels ook vertrokken bij Valve. Faliszek werkte twaalf jaar bij Valve en maakte zijn vertrek begin vorige maand bekend. Hij werkte aan Half-Life 2: Episode One, Half-Life 2: Episode Two, beide Portal-games en beide Left 4 Dead-games.

In februari vertrok Erik Wolpaw, die samen met Faliszek de teksten voor de games van de studio schreef. Begin 2016 vertrok Marc Laidlaw, die al eerder bij Valve in dienst was en verantwoordelijk was voor het verhaal en de dialogen voor zowel Half-Life als Half-Life 2. Wolpaw en Laidlaw gaven aan dat er geen onmin was tussen hen en de studio. Laidlaw gaf aan boeken te willen gaan schrijven; Wolpaw is als schrijver betrokken bij de ontwikkeling van Psychonauts 2. Het is onduidelijk wat Pinkerton gaat doen.