Soms vallen ineens een paar puzzelstukjes op hun plaats. Dat was ook het geval bij de ontwikkeling van Psychonauts 2, waarbij twee grote stukken essentieel lijken te zijn geweest. Het eerste stuk werd gevormd door de uitbreidingsplannen van Microsoft. De consolebouwer kocht ontwikkelaar Double Fine in 2019, waardoor de studio niet langer afhankelijk was van de inzamelingsactie die hij in 2015 al was gestart. Het stelde Double Fine in staat om van Psychonauts 2 meer te maken dan de games die het in eigen beheer op de markt heeft gebracht. Die waren vaak heel leuk, maar voelden af en toe onaf aan. Het was duidelijk dat veel Double Fine-games met een beperkt budget moesten worden gemaakt. Microsoft bracht daar verandering in en Psychonauts 2 is de eerste game waarbij Double Fine uit de diepe zakken van Microsoft kon putten.

Oude bekende

Het tweede puzzelstuk kwam ook uit Seattle, maar is van een heel andere orde. Double Fine wist te profiteren van de ontwikkelingen bij Valve. Omdat de studio achter Half-Life niet zoveel games meer maakt, zijn er nogal wat kopstukken vertrokken. Onder de personen die Valve de rug toekeerden, hoort ook Erik Wolpaw, die bij Valve een belangrijke schakel vormde in de ontwikkeling van beide Portal-games. Samen met Chet Faliszek schreef hij het verhaal en vooral de briljante dialogen van beide games. Omdat een nieuwe Portal ver weg lijkt, keerde Wolpaw terug naar de studio waar hij zijn schrijverscarrière begon: Double Fine. Hij werkte bij Double Fine enkel aan Psychonauts, de in 2005 uitgebrachte eerste game uit de serie. Daarbij vormde hij een schrijversduo met Tim Schafer, de oprichter van Double Fine. Psychonauts werd echter geen succes en Wolpaw vertrok naar Valve, om later weer in dienst te treden bij Double Fine.

Met Wolpaw terug bij Double Fine was de weg vrij voor een volwaardige opvolger van Psychonauts, die dus ook nog met een veel ruimer budget kon worden gemaakt. Dat budget werd besteed aan een flink langer ontwikkeltraject. Waar de game oorspronkelijk in 2018 op de markt zou komen, verschoof de release eerst naar 2020 en later naar 2021. Dat is maar goed ook, want het heeft een heerlijke game opgeleverd die de voor Double Fine traditionele ruwe randjes grotendeels mist.