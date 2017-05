Door Paul Hulsebosch, dinsdag 2 mei 2017 14:56, 45 reacties • Feedback

Chet Faliszek heeft Valve Corporation verlaten. Hij heeft twaalf jaar voor de studio gewerkt en was als tekstschrijver betrokken bij Half-Life 2: Episode One, Half-Life 2: Episode Two en beide Portal-games. De laatste tijd was hij aanspreekpunt voor vr-ontwikkelaars.

Faliszek meldt zijn vertrek aan GamesIndustry.biz. Hij laat in het midden wat hij nu gaat doen, maar benadrukt dat er geen onmin is tussen hem en Valve. "Ik heb er twaalf jaar gewerkt, geweldige games en hardware op de markt gebracht en had behoefte aan iets nieuws."

In de tijd dat Faliszek bij Valve werkte, heeft hij als schrijver meegewerkt aan Half-Life 2: Episode One, Half-Life 2: Episode Two, beide Portal-games en beide Left 4 Dead-games. De laatste jaren fungeerde hij als aanspreekpunt voor ontwikkelaars die games wilden maken met de HTC Vive, de vr-headset die door Valve ontwikkeld is.

Het vertrek van Faliszek volgt op dat van twee andere kopstukken uit het bedrijf. In februari vertrok Erik Wolpaw, die samen met Faliszek de teksten voor de games van de studio schreef. Begin 2016 vertrok Marc Laidlaw, die al eerder bij Valve in dienst was en verantwoordelijk was voor het verhaal en de dialogen voor zowel Half-Life als Half-Life 2. Ook Wolpaw en Laidlaw gaven aan dat er geen onmin was tussen hen en de studio. Laidlaw gaf aan boeken te willen gaan schrijven; Wolpaw is als schrijver betrokken bij de ontwikkeling van Psychonauts 2.