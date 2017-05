Door Arnoud Wokke, donderdag 11 mei 2017 16:20, 8 reacties • Feedback

Een team dat eerder HLVR maakte, werkt nu aan een nieuwe versie van Half-Life 2 voor virtual reality. De game moet werken op de Oculus Rift en HTC Vive. De prijs? De game moet helemaal gratis zijn voor wie ooit Half-Life 2 en Episode 1 en 2 heeft gekocht.

Het team heeft een Steam Greenlight-project aangemaakt om de game van de grond te krijgen. De makers beloven onder meer om ondersteuning te bieden voor hdr-belichting, nieuwe effecten, textures, modellen en maps. Er is een interface gemaakt voor virtual reality om op een realistische manier met wapens om te gaan. Zo is er een reloading-animatie voor wapens toegevoegd.

Wie het spel wil spelen, heeft Half-Life 2, Episode 1 en Episode 2 nodig. In eerste instantie zal het spel alleen de originele game bevatten, maar later moeten daar beide Episodes bijkomen. Het is nog onbekend of er multiplayer-opties of een co-opmodus in de game zullen komen, meldt Road to VR.