Project Borealis toont gameplaybeelden van fan-vervolg op Half Life 2 Episode 2

In nieuwe gameplaybeelden van Project Borealis zijn onder andere verbeterde graphics en het resultaat van het gebruik van een nieuwe physics engine te zien. Project Borealis is een door een fan gemaakte game op basis van het Half Life 2 Episode 3-script.

Het gaat om de vijfde video-update die de makers van het project publiceren. De update laat onder andere een sneeuwlevel zien waarin de speler rondloopt. De beelden tonen nieuwe gameplayfunctionaliteit en het resultaat van de overstap van PhysX naar de 'Unreal Chaos Physics'-engine.

Ook tonen de beelden gebruik van wind, waardoor lichtere objecten worden omvergeblazen of mee worden gevoerd. Verder heeft de iconische Gravity Gun een aantal updates gekregen. Zo kan het wapen nu meerdere objecten tegelijkertijd oppakken en een tornado van objecten afvuren. Tevens heeft onder andere de Headcrab-vijand ook een verbeterd ontwerp gekregen.

Het team maakt gebruikt van Steam Audio om nagalmen, afsluiting van de omgeving en ruimtelijk geluid te produceren. Het team heeft op zijn website een reeks aan concept-art-beelden en screenshots staan.

Het verhaal van Project Borealis is gebaseerd op het Half Life 2 Episode 3-script dat door voormalig Valve-schrijver Marc Laidlaw is geschreven. Het project is sinds 2017 in productie.

In 2015 bracht een andere fan ook zijn eigen versie van het vervolg op episode 2 uit. De ontwikkeling hiervan duurde naar eigen zeggen twee jaar en laat de speler beschikken over een nieuwe Gravity Gun, die hem in staat stelt om van grote hoogtes te vallen en grote sprongen te maken.