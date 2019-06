Remake The Lion King is eerste in vr geregisseerde speelfilm

De remake van de Disney-animatiefilm The Lion King, die volgende maand uitkomt, is de eerste film die geregisseerd is in virtual reality. De regisseur kon rondlopen in de wereld van de film in vr en daar de camerastandpunten en belichting uitzoeken voor shots.

De crew en regisseur Jon Favreau maakten gebruik van HTC Vive-vr-headsets en software die is geschreven voor het regisseren van de film, zo blijkt uit een artikel en beeldmateriaal van Wired. In die app was de film te zien in een virtuele wereld, waarbij de regisseur en de rest van de crew met virtuele camera's en lichten kon schuiven om shots uit te kiezen en aan te passen. Dummy-versies van het materieel stonden bij het filmen in een lege ruimte. De medewerkers verplaatsten die, waarna 3d-sensors die positie vertaalden naar een positie in de virtuele set.

Daarbij was het mogelijk om elementen in de virtuele wereld aan te passen. Zo gebeurde het geregeld dat er dieren die niets met de scène te maken hadden door het virtuele shot heen liepen. Ook was het mogelijk om de grootte van dieren iets aan te passen om een shot beter te maken.

Het is voor het eerst dat een film op die manier is geproduceerd, claimt Wired. Het is onbekend of de software die de crew heeft gebruikt op een later moment online komt, zodat het publiek zelf de film in vr kan zien. Meer filmstudio's zouden bezig zijn met het opzetten van virtuele werelden voor de productie van fims.

De nieuwe versie van The Lion King draait vanaf 17 juli in de bioscoop in Nederland en België. Het origineel stamt uit 1994.