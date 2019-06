Tweakers Podcast #64 - Studentenraketten, Pixel 4 en de eerste 8k-tv's

Lachgas, kaarsvet en koffiezoetjes. McGyver had er ongetwijfeld mee kunnen ontsnappen uit een hachelijke situatie, maar Delftse studenten hopen met die ingrediënten een raketmotor te helpen ontsnappen aan de zwaartekracht, in elk geval voor even.

Het verhaal van Joris Jansen over de Delftse studenten is een van de onderwerpen waar we het over hebben in aflevering 64 van de Tweakers Podcast. Tv-reviewer Sim Kranenburg heeft het over het advies van Samsung om je smart-tv elke paar weken te scannen op malware en Jur spreekt, net terug van gamesbeurs E3, over hoe fijn het is als een inflight-entertainmentsysteem films aan boord heeft die je echt wilt zien. Arnoud vertelt over Googles opmerkelijke tweet waarin het de achterkant van de Pixel 4-smartphone liet zien, een telefoon die de zoekgigant naar verwachting pas over vier maanden uitbrengt.

Over pixels gesproken, het hoofdmenu bestaat deze keer uit tv’s met de meeste pixels tot nu toe. Sim heeft de eerste modellen met 8k-resolutie gereviewd. We bespreken voor wie deze tv’s nu al interessant zijn en welke hobbels er zijn voordat 8k echt groots kan doorbreken. En o ja, Sim vertelt dat met 8k een 85”-tv best wel klein is.

Daarnaast spreken we over de andere kant van het beeld: filmen makers van films en series wel in 8k? Daarbij rolt het gesprek via de Olympische Spelen in Barcelona van 1992 naar piepende oren in imax-bioscopen. Er zijn meer vragen te beantwoorden: is ons breedbandinternet wel breed genoeg om streams te bekijken in die resolutie? Daarnaast hebben we het over upscaling en uiteraard de komende generatie gameconsoles, waarbij Microsoft opschepte dat de volgende Xbox games kan weergeven in 8k en met 120fps - maar niet tegelijk. Vermoeden we.

0:20 Opening

0:46 Bijna het techpodcastfestival

2:23 Delftse studenten willen de ruimte in

7:10 Samsung waarschuwt voor tv-malware

13:06 De zegen van inflight-entertainmentsystemen

15:15 Googles toont Pixel 4 ver voor aankondiging

19:30 Voor wie zijn de eerste 8k-tv's bedoeld?

29:32 8k-tv's hadden vijf jaar geleden al gekund

41:14 De 8k-bios is nog ver weg

49:57 De onbenutte potentie van 4k

52:05 PS5 en Xbox Scarlett met 8k op 120fps

57:16 Upscaling is niet zo mooi

58:53 Sneak peek

