Tweakers Podcast #61 - Gameverslaving, nieuwe processors en Pokémon in je slaap

Het zijn mooie tijden voor liefhebbers van pc-hardware, want techbeurs Computex is deze week aan de gang. In deze aflevering bespreken we een paar van de grotere aankondigingen, zoals de nieuwe cpu's van zowel AMD als Intel.

Waar AMD zich met Ryzen 3 compleet op de desktopmarkt stort, legt Intel met zijn nieuwe Ice Lake-cpu's juist de nadruk op het laptopsegment. Beide nieuwe chips zijn prestaties van formaat, als we de cijfers van de bedrijven zelf mogen geloven: nieuwe productieprocedé's, forse stijgingen in het aantal instructies per kloktik en lager stroomgebruik. We bespreken de belangrijkste vernieuwingen en kijken er natuurlijk erg naar uit om deze chips zelf aan de tand te voelen.

Jurian snijdt in zijn highlight het plan van de WHO aan om 'excessief gamen' als stoornis te bestempelen, want als gamen dat is, kan series kijken dat dan ook zijn? En is het niet juist een symptoom van een onderliggend probleem? We hebben het er uitgebreid over en zijn vooral benieuwd naar de uitwerking van dit besluit.

Wat in ieder geval geen goed idee lijkt voor gameverslaafden, is Pokémon Sleep, een game waarbij je voortgang beïnvloed wordt door de kwaliteit en het patroon van je slaap. Om dat te meten is er een accessoire dat je slaapritme bijhoudt. Pokémon Go-fans Jurian en Jelle zijn niet direct overtuigd, integendeel.

00:20 Opening

00:46 Wenen krijgt slimme verkeerslichten, maar tegen welke prijs?

09:42 Excessief gamen wordt een officiële aandoening

20:14 Gamen terwijl je slaapt met Pokémon Sleep

25:46 AMD's Ryzen 3000-processors lijken een schot in de roos

32:35 Intel komt voor het eerst sinds jaren met écht nieuw cpu-ontwerp

37:18 Hoe zit het met Intels plannen voor desktops en AMD's plannen voor laptops?

39:55 De nieuwe laptops van Intel en Asus hebben anderhalf scherm, hoe werkt dat?

52:30 Woon een liveopname van ons bij op het Techpodcastfestival

55:08 Sneakpeek

Techpdocastfestival 2.0

Op 22 juni vindt versie 2.0 van het Techpodcastfestival plaats en in tegenstelling tot de eerste versie, waarbij we alleen host waren, doen we deze keer zelf ook mee. Lijkt het je dus leuk om een opname van de Tweakers Podcast bij te wonen, kom dan op 22 juni naar De Balie in Amsterdam. Naast ons hoor je op die dag ook opnamen van Tech45, Geeky Dingen, Techsnacks en Met Nerds om Tafel. We beginnen om 12.30 uur en kaartjes kosten tien euro. Voor kaartverkoop en meer info kun je terecht op de website van De Balie.

