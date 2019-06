Tweakers Podcast #66 - Raspberry Pi 4, 112-storing en 5g-veilingen

Het zal voor veel mensen een van de opvallendste gebeurtenissen van de week zijn geweest: 112 deed het niet. Hoe kan het dat zo'n cruciale dienst zo lang niet te bereiken is? Waarom ligt het opzetten van de verbinding bij een enkele provider belegd en kan dit eigenlijk anders?

Dat is één van de onderwerpen die ons bezighoudt deze podcast. Maar ook het aanverwante NL Alert, want toen bleek dat 112 eruit lag werd dit systeem veelvuldig ingezet. Niet iedereen kreeg echter dezelfde alerts, niet iedereen kreeg ze op dezelfde tijd en dan was er natuurlijk nog de fout met verkeerde telefoonnummers. We bespreken de staat van NL Alert en waar het in tekortschiet in situaties als deze.

Verder hebben we het deze aflevering over de nieuwe Raspberry Pi 4, die flink krachtiger lijkt te worden dan zijn voorganger, maar daar wellicht iets van het oude dna en de eenvoud van de Raspberry-lijn voor moet opgeven. Ook bespreken we de nieuwe Harry Potter game, waarin hij verschilt van Pokémon Go en waarom de launch in Nederland nogal rommelig was. Onze eerste indrukken over de in Nederland ontwikkelde Lightyear One-auto passeren ook de revue en Arnoud geeft een update over de status van 5g in Nederland. Er komen weer frequentieveilingen aan, maar wanneer precies is nog niet helemaal duidelijk en ook zijn er nog vragen over de nieuwe, hoge 5g-frequenties.

00:20 Opening

02:00 De gaarste launch van een mobile game....ever

06:22 Hoe verschillend zijn Pokémon Go en de nieuwe Harry Potter-game?

10:17 De Lightyear One is eindelijk onthuld

17:06 Er is weer een nieuwe Raspberry Pi! Drie zelfs!

23:33 Hoe kon het gebeuren dat 112 uren onbereikbaar was?

29:50 De haken en ogen aan het NL Alert-systeem

40:05 De 5g-veilingen: wat wordt er geveild en wanneer gebeurt dit?

44:22 Hoe staat het met de hoge 5g-frequenties die meer snelheid mogelijk maken?

46:39 Waar en wanneer gaan we 5g gebruiken?

48:51 Met welke telefoons kun je tegenwoordig al op 5g? en waar kun je dat?

54:29 Sneakpeek

