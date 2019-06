Website opent honderd tabbladen om valse advertentieprofielen op te bouwen

Mozilla heeft een website gebouwd waarmee de browser in één keer honderd tabbladen opent om zo adverteerders op het verkeerde been te zetten. Omdat er duizenden trackers ingeladen worden over één specifiek onderwerp, bouwen advertentienetwerken verkeerde profielen op.

De website heet trackthis.link en is in iedere browser te gebruiken. Op de website kunnen bezoekers een fictief profiel kiezen, zoals dat van een influencer, een 'doomsday prepper' of een miljonair. Nadat een gebruiker een profiel heeft gekozen opent de browser honderd tabbladen van websites die daar iets mee te maken hebben. Wie bijvoorbeeld het profiel van miljonair kiest krijgt dan websites voorgeschoteld over creditcards, privévliegtuigen of maatpakken. Influencers krijgen vooral sociale netwerken en fotocamera's te zien.

De website werkt op iedere browser, maar op Firefox zijn er wat beperkingen. Die browser heeft restricties waardoor er maar twintig tabbladen tegelijk kunnen worden geopend en alleen nadat gebruikers daar toestemming voor geven. Op andere browsers gaat het om honderd tabbladen.

De website is gemaakt door het team achter Firefox. De site is een knipoog naar hoe adverteerders trackingcookies gebruiken om internetters te volgen. Door veel websites tegelijkertijd te openen laden er ook honderden of zelfs duizenden van zulke trackers, waardoor de adverteerders een ander profiel van gebruikers opbouwen als dat zij daadwerkelijk hebben. De makers waarschuwen gebruikers dat ze wel heel zeker moeten weten of zij echt alle tabbladen willen openen: "Honderd tabbladen is heel erg veel."