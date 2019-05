Edge-browser op Chromium krijgt Internet Explorer-modus

Microsoft heeft nieuwe eigenschappen voor de op Chromium gebaseerde Edge-browser aangekondigd. Onder andere krijgt de browser een Internet Explorer-modus in tabs. Ook is er de functie Collections, voor het verzamelen van informatie op internet.

De IE-modus opent sites die rendering in Internet Explorer vereisen in een IE11-tab binnen Edge. De op Chromium gebaseerde browser van Microsoft bepaalt op basis van Enterprise Mode Site List welke sites hij als IE11 moet draaien. Volgens Microsoft is er vraag vanuit bedrijven naar zo'n modus. Zo zou 66 procent van de bedrijven nog IE gebruiken vanwege zakelijke apps die alleen binnen Internet Explorer goed draaien. Bedrijven willen volgens Microsoft tegelijkertijd niet meerdere browsers blijven gebruiken. Bij de huidige Edge is er de optie om sites in IE te openen, maar dan opent de volledige versie van die verouderde browser.

Een andere nieuwe functie die naar Edge komt is Collections, te vergelijken met Firefox Pocket. Gebruikers kunnen hiermee tijdens internetsessies afbeeldingen en tekst slepen naar een balk aan de zijkant om collecties over bepaalde onderwerpen te maken. Vervolgens zijn deze collecties te exporteren als e-mail, Word-document of Excel-sheet. Microsoft geeft als voorbeeld het maken van een lijst producten van bijvoorbeeld Amazon en het vervolgens exporteren naar Excel. Dankzij de analyse van metadata is de geëxporteerde lijst op bijvoorbeeld prijs te sorteren.

Edge krijgt verder nieuwe privacy-instellingen. De gebruiker kan bij een privacydashboard kiezen uit drie instellingen: onbegrensd, gebalanceerd en strikt. De instelling bepaalt de mate waarin derde partijen op internet de gebruiker kunnen tracken en advertenties op basis van die tracking kunnen voorschotelen.

Tenslotte kondigt Microsoft aan dat het ontwikkelaarstools gebaseerd op de Chromium DevTools integreert in Edge op Chromium. Deze zullen ook werken op de komende macOS-versie van de browser. Microsoft gaat ook WebView baseren op de Chromium-versie van Edge. Met WebView kunnen ontwikkelaars webinhoud integreren in Win32-programma's en Universal Windows Platform-apps.

Microsoft bracht begin april de eerste testversies van Edge op Chromium uit. Het bedrijf maakte de overstap van zijn eigen EdgeHTML naar Chromium nadat Edge na jaren van ontwikkeling weinig gebruikers aan zich wist te binden.